Tunisie: Championnat arabe des jeux de mathématiques et de logique - Une médaille d'argent et deux médailles de bronze pour le pays

La Tunisie a remporté une médaille d'argent et deux médailles de bronze à la deuxième édition du championnat arabe de jeux de mathématiques et de logique, organisé durant deux jours par l'organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO)

Selon les résultats annoncés lors de la cérémonie de clôture de cette manifestation, 33 étudiants parmi 70 participants issus de 16 pays arabes ont remporté des médailles au cours de ce championnat arabe qui a été organisé le 29 janvier en utilisant le système ALECSO de tests et de compétitions après un stage de plusieurs mois pour passer l'épreuve du championnat qui comporte huit parties.

A travers cette manifestation, l'ALECSO vise à promouvoir la culture des compétitions éducatives et à donner l'occasion aux élèves brillants en mathématiques de différents pays arabes, de se préparer aux mieux à participer à ce genre de concours au niveau international.

La médaille d'argent a été décernée à l'élève Syrine Turki (8e année de l'enseignement de base) du collège Tahar Haddad à Nabeul alors que les deux élèves: Yahia Hagouna (7e année de l'enseignement de base) du collège pilote de Mahdia et Mootaz Zouaghi (8e année de l'enseignement de base) du collège pilote de Béja ont remporté les deux médailles de bronze.

A cette occasion, le directeur général de l'ALECSO Mohamed Ould Omar a souligné que son organisation oeuvre, à travers un ensemble de programmes et de compétitions scientifiques, à promouvoir les mathématiques, les sciences, l'ingénierie et les technologies à travers le monde arabe, partant de sa conviction de l'importance des filières scientifiques dans le progrès et le développement des pays.

De son côté, le spécialiste en éducation et responsable au sein de l'Alecso Hachemi Ardhaoui a annoncé le lancement prochainement de la plateforme » Alecso Mathématiques » qui permettra d'organiser des sessions de formation en mathématiques au profit des élèves et des concours à distance pour évaluer le niveau des élèves dans cette matière.