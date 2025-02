Tunisie: La Cité Médicale Les Aghlabides prend forme - Retour en images sur la signature de l'accord entre le pays et la Chine

La Tunisie et la Chine ont signé, ce lundi, un mémorandum d'entente pour la réalisation de la Cité Médicale Les Aghlabides à Kairouan, selon un communiqué du ministère de la Santé.

L'accord a été signé par Mustapha Ferjani, ministre de la Santé, et Liu Sishi, vice-président de la Commission chinoise de la réforme et du développement, lors de la visite officielle du ministre en Chine, mission qui lui a été confiée par le président de la République, Kaïs Saïed.

À cette occasion, Mustapha Ferjani a souligné l'importance d'accélérer la concrétisation de ce projet présidentiel ambitieux, qui reflète la profondeur des relations tuniso-chinoises et leur engagement commun en faveur du développement. Il a salué l'intérêt accordé par la Chine à cette initiative, qui se veut un pôle médical et de recherche à la fois national et régional, inscrit dans une vision stratégique de long terme pour le renforcement du secteur de la santé en Tunisie.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de créer un comité de suivi chargé d'assurer l'avancement des différentes phases du projet, compte tenu de son rôle essentiel dans l'amélioration du système de santé tunisien, l'attraction des investissements étrangers et la proximité des soins médicaux avancés pour les citoyens.

Un centre d'excellence pour la médecine et la formation

Grâce à une volonté politique forte, aux compétences médicales tunisiennes et à la coopération avec la Chine, la Cité Médicale Les Aghlabides ambitionne de devenir un centre d'excellence en soins et en formation médicale. Ce projet vise notamment à exporter des services de santé et accueillir des patients étrangers choisissant la Tunisie comme destination médicale, attirer davantage d'étudiants internationaux dans les établissements universitaires rattachés au complexe et renforcer l'image de la Tunisie en tant que référence en matière de soins médicaux et de recherche scientifique dans la région.

De son côté, Liu Sishi, vice-président de la Commission chinoise de la réforme et du développement, a qualifié la signature de ce mémorandum d'étape clé pour la mise en oeuvre des accords conclus entre les dirigeants des deux pays lors de leur rencontre historique à Pékin. Il a réaffirmé la volonté de la Chine d'approfondir sa coopération avec la Tunisie et de soutenir ses efforts en matière de développement sanitaire et économique.

Ce partenariat marque ainsi une avancée significative dans la concrétisation de la Cité Médicale Les Aghlabides à Kairouan, un projet qui promet de transformer le paysage sanitaire tunisien et de positionner le pays comme un acteur majeur dans le domaine médical en Afrique et dans le monde arabe.