Angola: Le pays participe au Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Luanda — L'Angola participe à la 58ème session ordinaire du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies, qui a débuté aujourd'hui, à Genève, en Suisse, avec une délégation dirigée par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Esmeralda Mendonça.

La séance d'ouverture a eu lieu ce matin et a réuni plus de 100 représentants des États membres de l'ONU, en présence de hauts dignitaires tels que Jürg Lauber, président du Conseil des droits de l'homme, Philemon Yang, président de l'Assemblée générale, António Guterres, secrétaire général de l'ONU, Volker Türk, haut-commissaire aux droits de l'homme et chef du Département fédéral des Affaires étrangères de la Confédération Suisse, en tant que représentant du pays, hôte.

La secrétaire d'État aux Relations extérieures interviendra, au nom de l'Angola, cet après-midi et mardi, dans le segment de haut niveau, dans le cadre des droits de l'homme et dans d'autres panels, sur l'intégration des droits de l'homme avec les thèmes : "Trentième anniversaire de la Déclaration et programme d'action de Pékin" et "Contribution du pouvoir judiciaire à l'avancement des droits de l'homme et à la question de la peine de mort".

Des experts du Ministère des Relations Extérieures et des diplomates de la Mission Permanente de l'Angola à Genève, qui font partie de la délégation angolaise, participeront à d'autres panels d'interaction et d'approche technique au vaste agenda de la rencontre qui se termine le 4 avril.

À propos du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Le Conseil des droits de l'homme (CDH), créé en 2006, est l'un des organes subsidiaires des Nations Unies.

Il compte un groupe de 47 pays élus, choisis selon la répartition géographique du monde. Ils siègent au Conseil pour un mandat de trois ans et chaque pays ne peut être élu que pour deux années consécutives.

Le rôle principal du Conseil est de juger les cas de conduite qui violent les droits fondamentaux exercés sur n'importe quel territoire du monde. L'organisme agit sur la base du droit international, c'est-à-dire qu'il agit sur la base de réglementations établies par les Nations Unies et auxquelles adhèrent la majorité des pays membres.