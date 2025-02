Madagascar: Fermeture d'une cooperative - Risque de soulèvement populaire à Ambalavao

Ne brandissant que quelques morceaux de carton, sur lesquels s'inscrivaient des revendications pour la réouverture de leur coopérative, des milliers de personnes ont descendu dans les rues d'Ambalavao, un jour de marché. En effet, depuis la fermeture manu militari du site, survenue le 6 février dernier, les manifestations se sont multipliées. Les protestataires, composés principalement de travailleurs et d'agriculteurs touchés par cette décision, réclament la reprise des activités de la coopérative. Ils mettent en avant l'impact économique et social dévastateur de cette fermeture et craignent une aggravation de la précarité dans la région.

La coopérative Tsaravoatra a fermé ses portes il y a quelques semaines pour céder la place à un projet gouvernemental « Odof », qui prévoit l'installation d'une usine de transformation de tomates. Selon des sources confidentielles, l'idée d'expulser cette coopérative, établie dans ces locaux depuis des dizaines d'années, proviendrait d'un élu local qui aurait apparemment obtenu le contrat du projet.

Cette situation suscite une vive inquiétude au sein de la population. Tsaravoatra représente un pilier fondamental pour des milliers d'habitants d'Ambalavao et de ses environs, facilitant les échanges commerciaux de divers produits agricoles, notamment le riz, le maïs et le manioc. Chaque semaine, la coopérative assurait la transformation et la distribution de 50 à 200 tonnes de riz, approvisionnant ainsi plusieurs régions, particulièrement le sud de l'île. Sa fermeture brutale a laissé de nombreux travailleurs et agriculteurs sans emploi, provoquant une hausse soudaine des prix des produits agricoles.

Face à cette crise, les habitants tirent la sonnette d'alarme aux autorités afin d'intervenir rapidement. « Nous ne sommes pas contre le projet « ODOF ». Ce que nous demandons, c'est un site pour s'y planter afin que la coopérative puisse continuer à fonctionner de nouveau » selon les représentants de cette coopérative. Selon eux, la superficie de leur ancienne enceinte est suffisamment grande pour accueillir les deux activités en même temps.