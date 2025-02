Madagascar: Santé du pape François - Vagues de prières au sein des églises catholiques malgaches suite à l'appel du SCEAM

L'état de santé du pape François reste plus que préoccupant, plus de dix jours après son hospitalisation.

Le pape François se trouve dans un état critique, selon le Vatican. L'état de santé du souverain pontife inquiète l'Église catholique depuis l'annonce de son hospitalisation le 14 février 2025. Le message du Symposium des Conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar (SCEAM) en fin de semaine dernière, exprime la solidarité des églises catholiques d'Afrique et de Madagascar, et se joint aux églises catholiques des quatre coins du monde, en prières, pour le rétablissement du pape.

Et de souligner que l'église en Afrique et dans les Îles a suivi avec une profonde attention et une prière fervente les jours d'hospitalisation du pape François. A Madagascar, les fidèles sont appelés à élever des prières pour le pape aussi bien dans les diverses paroisses, au sein des communautés religieuses, ou encore dans les foyers.

Toujours hospitalisé actuellement au dixième étage de la polyclinique universitaire Agostino Gemelli, à Rome, le pape François, 88 ans, souffre d'une pneumonie bilatérale et d'une atteinte rénale, et a présenté de sérieuses difficultés respiratoires, amenant à son hospitalisation il y a onze jours. Plusieurs urgences médicales ont été par la suite annoncées. Les nouvelles sur l'évolution de la santé du pape, sont suivies heure par heure par l'ensemble de l'église catholique, dont celle de Madagascar. Des fidèles sont présents jour et nuit au bas des fenêtres de son appartement dans l'hôpital, priant pour son rétablissement.