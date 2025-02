Madagascar: Riz hybride - Lancement de production de semences dans le Menabe

Menabe a été sélectionné par le Secrétariat d'Etat auprès de la Présidence chargé de la souveraineté alimentaire pour mettre en oeuvre le projet de production de semences de riz hybride.

En effet, c'est une région à forte potentialité agricole ayant des conditions climato-pédologiques plus favorables surtout aux cultures de cette variété de semences de riz hybride. « Grâce à ces paramètres exogènes, l'on peut atteindre un rendement de productivité de 12 tonnes à l'hectare tout en offrant jusqu'à 3 récoltes par an. Nous n'avons ainsi plus besoin d'importer de semences de riz hybride étant donné que l'Etat lance la production locale de cette variété dans le Menabe. Ce projet constitue une étape clé dans la transformation agricole de Madagascar. Nous prévoyons ensuite de vulgariser cette technologie agricole à l'échelle nationale », a déclaré Tahian'Ny Avo Razanamahefa, la Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence chargé de la Souveraineté Alimentaire, lors de l'ouverture de la campagne de production de semences de riz hybride dans cette région samedi dernier.

Pôle stratégique

Il est à rappeler qu'un protocole d'accord visant à réaliser un programme de production de semences de riz hybride, a été signé entre Madagascar et la Chine en septembre 2024, dans le cadre du FOCAC (Forum sur la Coopération sino-malagasy pour la production des semences de riz hybride). « Ce programme prévoit l'aménagement de 50 hectares dès le lancement pour cultiver des semences de riz hybride. L'objectif consiste à exploiter 2 000 hectares quand on va atteindre la vitesse de croisière. Ce qui permettra d'atteindre une production annuelle de l'ordre de 5 000 tonnes de semences de riz hybride qui vont servir à exploiter 200 000 hectares de rizières à travers le pays. Ce programme ambitieux vise à faire de Menabe un pôle stratégique de la production de semences de riz hybride contribuant à l'atteinte de l'autosuffisance rizicole de Madagascar », a-t- elle enchaîné.

Sous l'impulsion du Secrétariat d'État en charge de la Souveraineté Alimentaire, dirigé par Tahian'Ny Avo Razanamahefa, la culture de cette variété de semences à haut rendement a démarré dans le fokontany de Betsipotika, commune rurale d'Analaiva, district de Morondava. La première production sera attendue dès cette année.

Adhésion des agriculteurs

S'adressant aux agriculteurs, la Secrétaire d'État en charge de la Souveraineté alimentaire, Tahian'NyAvo Razanamahefa a souligné l'enjeu de cette initiative : « Cultiver du riz hybride, c'est moderniser notre agriculture et garantir des récoltes abondantes. Ce projet est aussi une réponse concrète pour faire de Madagascar un acteur majeur du riz, non seulement au niveau de l'Océan Indien, mais aussi sur le continent africain. » Il est à noter que plus de 1 360 agriculteurs de Mahabo, dont 360 membres de l'association Tanora Aron'nyVahoaka, ont déjà reçu leurs semences de riz hybride avec des engrais NPK, d'urées et des engrais organiques pour pouvoir cultiver cette variété rizicole.

Une adhésion totale de la population à ce programme a été observée car les producteurs ont répondu massivement à l'appel et sont prêts à moderniser leurs exploitations en relevant le défi de l'autosuffisance alimentaire. Le projet "VarySafiotra" s'étend à cinq districts de la région Menabe, avec le soutien actif du gouvernement. Le maire de Mahabo a, quant à lui, réaffirmé son soutien en mettant en place un dispositif de suivi, incluant l'accompagnement technique des agriculteurs, le contrôle de l'utilisation optimale des semences et la valorisation du savoir-faire local pour une production durable. Le ministre des Forces armées, le général de Corps d'Armée, Lala Monja Delphin Sahivelo, était également présent lors du lancement de production de semences de riz hybride, soulignant l'engagement de l'État dans la modernisation de la filière rizicole.