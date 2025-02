Madagascar: Les enfants « zéro dose » et perdus de vue cibles d'une campagne de vaccination

Le ministère de la Santé publique, en partenariat avec l'UNICEF et GAVI, se donne la main pour augmenter la couverture vaccinale. L'objectif est d'atteindre les enfants zéro dose et perdus de vue. Tout mettre en oeuvre pour une couverture vaccinale optimale. La stratégie Atteindre Chaque Cible (ACC) est au coeur de cette initiative. L'objectif de cette approche étant de réduire le nombre de zéro dose en PENTA1 et le nombre de perdus de vue (PDV) en zone urbaine.

Pour y parvenir, des Agents communautaires (AC) se rendent dans les foyers pour sensibiliser les parents à l'importance de la vaccination. Ils expliquent les avantages des vaccins et accompagnent même les parents jusqu'aux centres de santé pour faire vacciner leurs enfants. La région Boeny figure parmi les localités qui ont mis en oeuvre cette stratégie innovante. C'est durant une descente de presse qui s'est tenue la semaine dernière à Mahajanga et à Marovoay que les journalistes ont pu découvrir les actions menées dans ce sens.

De nombreux enfants perdus de vue sont ramenés vers les centres de santé grâce aux Agents communautaires (AC). Gastelle, une AC du fokontany Fiofio, témoigne de son engagement : « Nous expliquons aux parents les bienfaits du vaccin et nous les accompagnons jusqu'au centre de santé lorsqu'ils décident de faire vacciner leurs enfants. Le soir, nous retournons les voir pour nous assurer que les enfants n'ont pas de fièvre et leur donner des conseils si nécessaire. ».

Les efforts des AC portent leurs fruits

De nombreux enfants perdus de vue sont ramenés vers les centres de santé après leurs actions de sensibilisation. C'est le cas pour le Centre de santé intégré (CSI) Mahabibo. « Lorsqu'ils arrivent ici, nous les prenons en charge en priorité et nous vérifions leur carnet de vaccination pour nous assurer qu'ils reçoivent toutes les doses nécessaires. », témoigne la sage-femme Andréa. Cependant, le manque d'accès aux centres de santé reste un obstacle pour certains enfants à zéro dose et perdus de vue.

La sage-femme Heminah, du CSB II Tanambao Sotema, souligne que la distance est un facteur limitant. Malgré cela, grâce à la sensibilisation des AC, le centre reçoit en moyenne 4 à 5 enfants zéro dose par semaine. Ces responsables ont noté que la perte d'un carnet vaccinal ne constitue pas un obstacle pour faire vacciner son enfant. Si le nom figure dans le registre, l'enfant bénéficiera d'un nouveau carnet et d'une nouvelle fiche.

Partenariat public-privé

Mis à part la stratégie avancée, la coopération entre le privé et le public constitue également un élément clé dans l'augmentation de la couverture vaccinale. Le partenariat entre le CSI Mahabibo et l'Organisation inter entreprise de Majunga (OSIEM) en est un exemple concret de cette collaboration réussie. Le CSI fournit les vaccins et le matériel nécessaire pour la vaccination, tandis que l'OSIEM vaccine les enfants. Cette collaboration a permis d'augmenter de 60% le taux de vaccination des enfants à l'OSIEM selon Anselmine Ravolaniaina, responsable de la vaccination auprès de l'OSIEM, .

« Les médecins vérifient systématiquement le carnet de santé des enfants. Si un enfant n'est pas vacciné, le médecin refuse de le prendre en charge. Les parents se précipitent alors pour faire vacciner leurs enfants. Nous vaccinons également les enfants des quartiers environnants, même si leurs parents ne sont pas affiliés à l'OSIEM. », argue-t-elle.

Accès

La collaboration entre les centres de santé publics et privés facilite l'accès à la vaccination pour les parents. « Les AC nous ont informés que nous pouvions faire vacciner nos enfants à l'OSIEM. C'est plus pratique pour moi car c'est plus rapide et plus proche de chez moi. », selon Volazandry, une mère de famille. Son cas n'est pas isolé. De nombreux parents profitent de ce partenariat fructueux pour la protection de la santé des enfants.

Sensibilisation et proximité

Malgré ces avancées, de nombreux parents ne sont pas encore conscients de l'importance de la vaccination. Dans la commune urbaine de Marovoay, la couverture vaccinale a été seulement de 80% en 2024 selon le Dr Renel Biankinana, médecin inspecteur à Marovoay. Pour atteindre les parents réticents, les autorités ont recours à d'autres stratégies de sensibilisation, notamment en faisant appel à des personnalités locales et en organisant des consultations de proximité pour que les parents n'aient pas à se déplacer dans les CSB II.