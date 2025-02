Tunisie: Développement commercial et investissement - Le pays et Malte s'engagent pour une coopération renforcée

Une réunion de travail réunissant le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, et une délégation de la Chambre des petites et moyennes entreprises maltaises s'est tenue ce lundi. L'objectif principal de cette rencontre était de souligner l'importance des échanges d'expertise entre la Tunisie et Malte, ainsi que la création de partenariats trilatéraux avec les pays européens et africains, afin de dynamiser les échanges commerciaux.

Les deux parties, en présence de l'ambassadeur de la République de Malte en Tunisie, ont exprimé leur souhait de multiplier les visites et rencontres professionnelles entre les petites et moyennes entreprises des deux pays, afin de favoriser un développement mutuel, comme indiqué dans le communiqué du ministère.

La réunion a également permis d'examiner les moyens de développer et diversifier les échanges commerciaux entre les deux nations, en mettant l'accent sur le rôle stratégique des acteurs économiques dans le renforcement des relations commerciales.

Il a été aussi question d'explorer les opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs prometteurs, tels que l'huile d'olive, les produits agroalimentaires, les industries pharmaceutiques et la logistique, en vue de stimuler la coopération bilatérale.

Les deux parties ont souligné l'importance stratégique de la position géographique de la Tunisie, qui pourrait dynamiser les échanges commerciaux dans la région méditerranéenne et en Afrique du Nord. Ce positionnement stratégique impose de renforcer la coopération dans des domaines vitaux tels que le transport maritime et la facilitation des lignes commerciales, deux points clés pour simplifier les échanges, car la Tunisie et Malte sont des points de passage essentiels pour les navires se dirigeant vers les marchés européens et africains.