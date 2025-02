Tunisie: Emploi des diplômés des centres de formation professionnelle - Nouvel accord de coopération entre le pays et l'Italie

Le directeur général de l'Agence tunisienne pour l'emploi et le travail indépendant, Hatem Dahman, le directeur général de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle, Elias Cherif, et le président de l'organisation italienne (Ethos Ets), Giovanni Felice Di Bosco, ont signé lundi un accord-cadre de coopération dans le domaine de l'emploi, de la formation et de la migration au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Ce nouvel accord vise l'intégration professionnelle des diplômés du système national de formation professionnelle dans certaines spécialisations demandées sur le marché du travail italien, notamment le soudage et la construction métallique.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, a indiqué dans une déclaration aux médias à cette occasion que l'accord, qui s'étend sur une période de cinq ans, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Tunisie et l'Italie dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et de la migration organisée.

Les premières offres d'emploi qui seront proposées par les entreprises italiennes à travers l'organisation italienne « Ethos Ets » visent à attirer 150 jeunes hommes et femmes diplômés des centres de formation professionnelle dans le secteur de la soudure et de la construction métallique, a-t-il dit, précisant que l'accord reste ouvert pour attirer de nombreuses spécialités de formation professionnelle en fonction des besoins des entreprises italiennes en matière de main d'oeuvre tunisienne.

Il a souligné que l'Agence tunisienne de l'emploi et du travail indépendant et l'Agence tunisienne de la formation professionnelle œuvrent à répondre aux différents besoins des entreprises économiques italiennes, appelant les jeunes à bénéficier des opportunités offertes par le secteur de la formation professionnelle.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a expliqué que les contrats de travail avec les institutions italiennes seront à durée indéterminée, précédés d'une période de formation à la langue et à la culture italiennes .

D'autre part, le ministre a révélé que prochainement environ 5 000 jeunes Tunisiens seront formés pour travailler dans des entreprises économiques en Italie ou en Tunisie.