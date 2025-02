Tunisie: Mouine Chaabani règne sur la « Botola Pro » - L'architecte de Berkane

Chaâbani n'est pas seulement un théoricien mais aussi un stimulateur passionné dont l'approche mentale du football fait de lui un meneur d'hommes qui comprend plus que d'autres que le sport-roi se joue certes sur le terrain, mais aussi dans l'esprit.

Mouine Chaâbani, 43 ans, trace donc tranquillement son sillon en « Botola Pro » du Maroc, fort d'un palmarès qui parle pour lui mais pas seulement. Adjoint au CSHL avant d'être intronisé head-coach, puis bras droit de Ammar Souayah, de Faouzi Benzarti et de Khaled Ben Yahia à l'EST avant de prendre du galon et de mener l'Espérance vers trois titres de champion de Tunisie, deux Ligues des Champions et deux Super Tunisiens, Mouine Chaabani s'est, depuis, révélé au grand public continental, s'imposant comme un gagnant dans l'âme.

Sa réputation aidant, il a ensuite exercé en Egypte, à Al Masry, Ceramica et Cleopatra, avant de tenter l'expérience chérifienne, juste après un bref retour au Parc B. Intronisé à la Renaissance Sportive de Berkane, Chaabani a vite fait d'imprimer sa marque, réalisant jusque-là une saison exceptionnelle. En clair, en championnat, actuellement, un gouffre sépare Berkane, leader émérite, du WAC, dauphin, relégué à quelque 16 points. Et ce n'est pas un hasard si la RSB caracole avec insolence en championnat, forte d'un groupe valeureux certes, mais aussi guidée par un coach ambitieux aux manettes.

En football, il vaut mieux avoir certaines idées bien comprises que beaucoup d'autres, assez confuses. En clair, Mouine Chaabani n'est pas seulement un théoricien, mais aussi un stimulateur passionné dont l'approche mentale du football fait de lui un meneur d'hommes qui comprend plus que d'autres que le sport-roi se joue certes sur le terrain mais aussi dans l'esprit.

Bref, comme tout coach qui se respecte, il n'a pas manqué, selon ceux qui l'on côtoyé au Parc Hassan Belkhodja, d'établir ses propres règles de jeu qu'il inculque dans la tête de ses joueurs, s'efforçant « d'inoculer » aussi ses certitudes au sein de tous les clubs dans lesquels il a exercé. Pour Mouine, l'accompagnement est simple et il commence par la pratique d'un football collectif. Tout donner et ne jamais rien lâcher. Et enfin, tirer les enseignements de ses errements passés pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Un timonier, un vrai !

D'un point de vue tactique à présent. Chaâbani repose sur certains axiomes devenus des dogmes plus que des doctrines pour lui. Ligne de jeu par ligne de jeu, Mouine Chaabani a certes ses préférences, mais, surtout, il a toujours privilégié la notion de groupe par rapport aux élans individuels. Pour lui, indépendamment de toute approche tactique, il faut avant tout de l'endurance, de la percussion et une hygiène de vie irréprochable, chose à laquelle veille un coach-manager assez proche de ses protégés.

Aujourd'hui, si la RSB déroule et trône sur le championnat marocain, surclassant largement de grands clubs tels que le WAC, les FAR et le Raja, c'est certes dû en partie à la qualité du groupe de Berkane, mais force est aussi de relever que l'exécutif du leader actuel du championnat a su enrôler l'homme de la situation.