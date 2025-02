Ile Maurice: COM - Exclusions des amendements au programme

Le Comité olympique mauricien (COM) tiendra une Assemblée générale extraordinaire (AGE) ce mardi à 17h. Plusieurs items figurent à l'agenda et notamment l'exclusion des amendements qui avaient été apportés le 30 décembre au cours de l'Assemblée générale annuelle (AGA) dont la modification du 2e paragraphe de l'article 8.12 (d), portant sur l'éligibilité des candidats pour intégrer le bureau exécutif du COM.

Initialement, le COM avait fixé les élections pour le 25 janvier 2025. Toutefois, le groupe pour l'assainissement du sport - mené par Jean-Michel Giraud et Jean-Philippe Lagane - avait contesté la tenue de l'assemblée générale élective (AGE). Les opposants au régime actuel du COM avaient soulevé plusieurs points pour appuyer leur motion.

On sait aussi que la Mauritius Tennis Federation (MTF), par le biais de son président Jean-Michel Giraud avait contesté la tenue de l'assemblée générale du 30 décembre et les amendements qui avaient été apportés. Jean-Michel Giraud avait expliqué que la Fédération mauricienne de tir, de pentathlon moderne et celle de Roller & Skate n'étaient pas des entités légales, mais ont tout de même eu le droit de vote durant l'AGE de décembre. Il a aussi fustigé le fait que la boxe a aussi voté au cours de cette AGA, alors que l'International Boxing Association (auprès de laquelle la fédération mauricienne de boxe est affiliée) a perdu sa reconnaissance auprès du Comité international olympique (CIO).

Ce mardi, les discussions porteront, par ailleurs, sur le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui pourrait potentiellement rendre un premier verdict le 27 février. Cette instance a déjà entendu les deux parties dans cette affaire et avait, dans un premier temps, arrêté la date du 7 février pour prononcer un éventuel jugement avant d'ajourner l'affaire pour ce jeudi.

L'affiliation de la Mauritius Squash Rackets Association (MSRA) auprès du COM est aussi à l'agenda et les membres du comité directeur devront se prononcer sur cette adhésion. Les prochaines élections du COM et le poste de secrétaire général figurent aussi à l'agenda. Ceux présents devront s'accorder sur la personne qui occupera ce poste sur une base temporaire.