Ile Maurice: Pour harmoniser les rythmes du coeur

C'est une première dans le pays et c'est à C-Care Darné que la première ablation cardiaque a eu lieu, mettant en lumière l'univers de l'électrophysiologie. Le Dr Devadassen Chellen nous parle de la réalisation de ce projet qui va définitivement changer la donne à Maurice dans le traitement des troubles du rythme cardiaque.

Pour le Dr Chellen, c'est un rêve qui se concrétise, un projet qui lui tient à coeur et qui est lié à une vision beaucoup plus grande. Ayant un intérêt dans la rythmologie, le cardiologue a voulu implanter à Maurice, l'un des aspects méconnus de cet univers. Pour traiter les troubles du rythme cardiaque, l'ablation est désormais chose possible dans le pays. «Jusqu'à présent, les patients souffrant de troubles du rythme sont traités par les médicaments, ce qui ne permet pas un traitement définitif. Or, l'ablation permet un traitement définitif, marche beaucoup mieux que les médicaments et améliore la qualité de vie des patients,» explique le Dr Chellen.

Et d'ajouter : «l'avènement de cette technologie à Maurice va nous placer sur la carte du monde. Actuellement classés en 3e catégorie en Afrique, nous allons nous classer en 5e catégorie, soit au même niveau que certains pays développés, dont l'Afrique du Sud et les pays européens. Cette technologie va faire de l'Ile Maurice un hub médical sur le plan de la rythmologie.»

Intervention mini-invasive et sûre

Plusieurs maladies peuvent affecter le coeur. Parmi, il y a les troubles du rythme (flutter, tachycardie jonctionnelle, fibrillation auriculaire...). Les patients se plaignent alors de palpitations, de coeur qui s'emballe, d'essoufflements à l'effort, de fatigue, entre autres. Parfois, selon les symptômes, le diagnostic se fait à partir de l'électrocardiogramme, mais pour certains troubles du rythme, une étude électrophysiologique est effectuée.

Généralement, l'examen miniinvasif se déroule sous sédation (sous anesthésie générale dans certains cas). Des ponctions sont effectuées au niveau de l'aine, dans la veine fémorale. On passe ensuite des sondes, soit des cathéters de 2 mm de diamètre et 1m30 de long, qui vont jusqu'au coeur et qui enregistrent l'activité électrique de cet organe. Et si le cathéter peut recueillir l'activité électrique du coeur, il peut aussi délivrer un «courant électrique» à des endroits très précis du coeur, brûlant la zone responsable des troubles du rythme. Les arythmies sont supprimées ! C'est ce qu'on appelle l'ablation par radiofréquence.

Extrêmement sûre, avec un taux de complication très faible, la procédure permet de soulager les patients, qui peuvent retrouver une vie normale, sans médicaments et complications liées aux troubles du rythme. Après l'intervention, le patient peut même sortir de la clinique le lendemain, voire le jour-même pour certaines interventions.

La vision du Dr Chellen

En cardiologie, il y a cette branche de la rythmologie et ces problèmes de production électrique, qui peuvent définitivement se résoudre à travers l'ablation. C'est ce que le Dr Chellen veut ancrer dans les esprits. Et puis, le cardiologue a aussi une vision, qu'il espère voir se concrétiser dans un proche avenir. «Avec les difficultés administratives, mais aussi le coût important du matériel, nous avons lancé le projet dans le privé, avec la collaboration de C-Care Darné. Toutefois, l'objectif est que ce traitement soit accessible à toute la population mauricienne.»

Le saviez-vous ?

Parmi les troubles du rythme cardiaque, la fibrillation auriculaire est l'une des pathologies les plus fréquentes. Elle apporte beaucoup de complications, augmentant le risque d'insuffisance cardiaque, de démence, d'AVC, voire de décès. Les patients nécessitent aussi des anticoagulants, ce qui peut augmenter le risque de saignements. En faisant l'ablation, il est possible de régler ce trouble cardiaque, d'arrêter tous les médicaments et de reprendre une vie normale.