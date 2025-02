Sénégal: Le SAES décrète un nouveau mot d'ordre de grève de trois jours (communiqué)

Dakar — Le bureau national (BN) du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) a décidé de renouveler, à partir de ce lundi, et ce, pour trois jours, son mot de grève "à la lumière des compte rendus des différentes assemblées générales tenues mercredi 19 février 2025", informe un communiqué reçu à l'APS.

Le syndicat constate avec "une grande déception la violation continuelle des droits des familles des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés, le non-respect de l'engagement pris, le 22 octobre 2024, par le ministre de l'Enseignement Supérieur ? de la Recherche et de l'Innovation (MESRI)44, explique le texte.

Compte tenu de cette situation, le SAES déclare avoir décrété un mot d'ordre de grève de 72h, les lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 février 2025.

Aussi demande-t-il aux militants de surseoir, en plus des activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations), à toute participation à des activités administratives et réunions, et de suspendre les formations payantes.

"Le SAES dégage toutes ses responsabilités liées aux conséquences sur les années académiques 2023-2024 et 2024-2025, qui découleront du non-respect des protocoles d'accord et de la violation des lois et règlements par le Gouvernement", relève le texte.

Il informe "qu'aucun pacte social ne sera scellé sur les tombes de ses défunts camarades". Son bureau national "lance un appel à tous les militants pour une forte mobilisation afin d'exiger l'application sans délai du protocole d'accord".

Le ministère avait pris l'engagement, "en accord avec le Gouvernement, de réintroduire le Décret, objet de la revendication, dans le circuit d'adoption des textes administratifs".

Pour justifier la décision de reconduire le mot d'ordre de grève, le communiqué invoque "le non-respect" de la "clause de confiance" du 16 décembre 2024, entre le SAES et le Gouvernement représenté par le ministre secrétaire général du gouvernement, mandaté par le Premier ministre, engageant la responsabilité du gouvernement de "signer en l'état le projet de Décret" dès le 18 décembre 2024.