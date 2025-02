Sénégal: Des membres de six ménages sénégalais sur dix installés à la frontière se sont fait soigner en Gambie (étude)

Dakar — L'Institut de formation et de recherche en population et santé de la reproduction (IPDSR), affilié à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a révélé dans une étude que six sur dix ménages sénégalais établis sur l'espace transfrontalier avec la Gambie comptent en leur sein des membres ayant eu à se rendre dans ce pays voisin du Sénégal pour des soins de santé.

« Au total, 600 ménages ont été enquêtés. Si on considère 10 ménages sénégalais le long de la frontière, six d'entre eux abritent des membres qui ont eu à traverser la frontière pour aller chercher des soins de santé en Gambie", a indiqué le Professeur Mouhamadou Sall.

Il présentait les résultats de l'étude du projet "Développement de stratégies de coordination de l'offre de soins de santé entre la Gambie et le Sénégal" (SHEGAS). Cette étude a été menée pendant une période de deux ans par l'IPDSR et Medical Research Council unit the Gambia (conseil de recherche médicale en Gambie).

Selon lui, « cette prévalence est beaucoup moins importante du côté de la Gambie avec 3 ménages sur 10 qui vont au Sénégal pour des soins le long de la frontière ».

Au Sénégal, en plus de la capitale, Dakar, des régions frontalières, comme Kaolack, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor ont fait l'objet de cette enquête. Des enquêtes ont également été menées en Gambie.

Dans ce pays, elles ont concerné Banjul et des régions comme North Bank, West Coast, Upper River, Central River et Lower River.

Le Pr Sall déclare que cette étude a révélé que "sur 100 patients sénégalais qui vont en Gambie à la recherche de soins, 75 d'entre eux combinent des soins recherchés en Gambie avec des soins dans leur propre pays (...)".

Il a ajouté que l'étude a montré que " le patient gambien dépense 942 FCFA au Sénégal pour les soins de santé, alors que le patient sénégalais va dépenser 499 FCFA".

Pour le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé de la Gambie, Babading Sabally, "ces résultats doivent nous faire réfléchir sur les stratégies pour améliorer les soins de santé des deux côtés de la frontière".

Marième Diallo, socio-anthropologue de la santé et chercheure MRC en Gambie, souligne que "la finalité de cette étude c'est de définir des stratégies qui vont permettre aux deux pays de coordonner des soins de santé transnationaux pour le bénéfice des deux systèmes de santé".

"Ces résultats seront formulés sous forme de note politique et remis aux ministères de la santé des deux pays", a-t-elle ajouté.