Togo: SEACOP VI - Un programme clé pour la sûreté maritime au pays

Dans le cadre de la sixième phase du projet de coopération portuaire (SEACOP VI), mis en oeuvre en Afrique de l'Ouest par Expertise France, l'Union européenne continue de renforcer son appui au Togo en matière de sécurité maritime.

Cette semaine, les services compétents togolais bénéficieront d'une formation approfondie sur le traitement de l'information maritime, le ciblage et l'inspection des navires. L'objectif est d'améliorer leur efficacité dans la lutte contre les trafics illicites maritimes, notamment le trafic de stupéfiants.

Des exercices pratiques seront également menés sur des navires ciblés à quai afin d'améliorer les méthodes et procédures d'inspection. Ces simulations permettront aux agents de mieux identifier les navires suspects en s'appuyant sur des données pertinentes et des informations partagées par les partenaires internationaux.

Pour l'UE, ce programme s'inscrit dans une stratégie globale visant à promouvoir la sécurité, la stabilité et le développement durable dans le Golfe de Guinée.

'L'Union européenne et l'équipe Europe sont convaincues que le renforcement des capacités nationales représente un élément essentiel pour assurer une lutte efficace contre les trafics illicites maritimes au niveau régional et mondial. Nous réitérons notre disponibilité à appuyer le Togo et les autres pays du Golfe de Guinée dans leurs efforts dans ce sens », a déclaré Stéphane Devaux, chef de l'équipe Economie et Gouvernance à la délégation de l'UE à Lomé.

Lancé en 2010, le projet SEACOP vise à lutter efficacement contre les trafics illicites maritimes et portuaires (notamment le trafic de cocaïne et de bois). Il couvre trois régions, l'Amérique du Sud, les Caraïbes et l'Afrique de l'Ouest.

Huit pays sont concernés : Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, Sierra Leone, Sénégal, Gambie et Cap-Vert.