Afrique de l'Ouest: Echanges sur les futures discussions avec la CEDEAO

Les ministres de la Défense et de la Sécurité, de la Diplomatie et du Développement du Burkina, du Mali et du Niger se sont réunis, les 22 et 23 février 2025 à Bamako, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Feuille de route de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Cette rencontre a permis de présenter le drapeau de l'AES, d'évaluer les avancées réalisées et de préparer les prochaines discussions avec la CEDEAO après leur irrévocable retrait.

Présidée par le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maiga, la réunion a rassemblé d'importantes délégations gouvernementales, dont le général de brigade Célestin Simporé du Burkina Faso, le général de brigade Mohamed Toumba du Niger et Abdoulaye Diop du Mali. Dans leurs interventions, les chefs de délégation ont salué les progrès notables de la Confédération AES depuis sa création, en juillet 2024, à Niamey.

Les discussions ont mis l'accent sur la coopération sécuritaire, la diplomatie et le développement économique. Les ministres se sont félicités des succès obtenus sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme, grâce à la coordination renforcée des Forces de défense et de sécurité (FDS) et à la mise en place de la Force unifiée AES.

Ils ont rendu hommage aux victimes civiles et militaires et réaffirmé leur engagement à poursuivre la sécurisation du Sahel. Sur le plan diplomatique, les ministres ont évalué les enjeux liés aux futures discussions avec la CEDEAO, après le retrait irrévocable du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en janvier 2024. Ils ont réitéré leur attachement aux liens historiques entre les peuples de la région et leur volonté de maintenir des relations de coopération avec les autres Etats d'Afrique de l'Ouest.

Au cours de la rencontre, le drapeau de l'AES a été présenté aux participants. Les questions économiques ont également été au coeur des échanges, avec la volonté affirmée de renforcer les infrastructures, le commerce et l'énergie au sein de l'espace AES pour garantir un développement durable et améliorer les conditions de vie des populations. La rencontre s'est achevée par l'adoption de documents de travail stratégiques et une motion spéciale de remerciements au Président malien, le général d'Armée Assimi goïta, pour son engagement aux côtés de ses homologues burkinabè et nigérien.