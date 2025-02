Burkina Faso: Les ateliers Yennenga - Un espace de rencontres entre jeunes talents et investisseurs

Les ateliers Yennenga de la 29e édition du FESPACO ont démarré, le lundi 24 février 2025, à l'Institut des sciences et technique de l'information et de la communication.

En marge de la compétition, le FESPACO offre l'opportunité aux jeunes cinéastes de rencontrer des investisseurs au travers des ateliers Yennenga. Pour l'édition 2025, la délégation générale organise l'atelier Yennenga Academy, l'atelier Yennenga Co production et l'atelier Yennenga Post production. Ils se tiennent ,du 24 au 28 février 2025, au sein de l'Institut des sciences et technique de l'information et de la communication.

Le top départ des ateliers Yennenga a été donné par le représentant du ministre en charge de la communication Nestor Kahoun. « Grace à des experts de renom et des sessions de travail enrichissantes, ces ateliers constituent une opportunité pour chaque participant de renforcer ses compétences, échanger avec d'autres passionnés et donner vie à ses projets », a-t-il déclaré. Pour le chef de coopération de l'Union européenne (UE) Marc Duponcel, a assisté lui aussi au lancement des ateliers Yennenga.

« L'UE accompagne le FESPACO depuis plus de 30 ans à travers des appuis financiers et techniques. Nous sommes heureux de soutenir les ateliers Yennenga car ils sont consacrés à l'immersion des aspirants aux métiers du cinéma et à l'accompagnement des films au stade de post- production », a-t-il expliqué. M. Duponcel a annoncé que l'UE va attribuer le prix spécial du meilleur projet de film. « Ce prix a été initié pour soutenir davantage la phase de post- production qui est très peu accompagnée par les fonds dédiés à la production cinématographique », a -t-il indiqué.