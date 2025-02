Madagascar: SOS Sokake Cup - La Nouvelle-Calédonie dans la course

Sport et environnement. Le club et école de football 67 City FC, présidé par l'ancien capitaine des Barea à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, en 2019, Faneva Andriantsima, et l'organisme non gouvernemental SOS Tortues organisent un éco-tournoi international de football à onze, réservé aux moins de 15 ans, garçons et filles. Le tournoi, baptisé « SOS Sokake Cup 2025 », s'étalera sur trois jours, les 4, 5 et 6 août, sur le terrain annexe des Barea à Mahamasina.

Quatre équipes masculines et quatre féminines disputeront le tournoi. Une équipe masculine de la Nouvelle-Calédonie est le premier club étranger qui a déjà confirmé son engagement. Madagascar sera, pour sa part, représenté par la formation du 67 City FC chez les garçons et l'équipe de l'école et club de football féminin Yfomac pour les filles.

« Les équipes des îles voisines, entre autres de Maurice et de La Réunion, viendront compléter la liste des participants au tournoi. Tout est en cours de négociation et de finalisation », précise Karen Soalaza, secrétaire générale du 67 City FC.

L'événement entre également dans le cadre de la célébration des dix ans du club et des vingt ans de SOS Tortues. « Une telle rencontre internationale servira d'échange pour nos jeunes footballeurs, ce qui sera bien évidemment bénéfique pour le football malgache », souligne Léon Razafindrakoto, directeur de l'aire naturelle protégée du Thönyë en Nouvelle-Calédonie et expert du groupe UICN Tortues et de la commission environnement, économie et sociale.

Le football, étant la discipline la plus populaire à Madagascar et dans le monde, a été logiquement choisi comme vecteur de messages de sensibilisation à la protection de l'environnement et, particulièrement, des tortues, parmi les espèces endémiques en voie de disparition, en raison des trafics. Outre l'aspect sportif, l'ONG Youth Driving Action for a Greener Outcome (Y'Dago) tâchera de sensibiliser, durant les trois jours de l'événement, en même temps les spectateurs et visiteurs à travers des animations et des partages.

Après le tournoi, les participants se rendront dans le Sud de l'île pour visiter l'aire protégée de Mangily, à Ifaty, où les tortues évoluent dans leur habitat naturel. Le 67 City FC, qui regroupe deux cents licenciés de 5 à 17 ans encadrés par vingt entraîneurs, a comme objectif de devenir le club de référence à Madagascar.