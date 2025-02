Afrique: Abdullah Marson Moustapha - « Le soutien mental aux joueurs est capital »

interview

En mission à l'extérieur, plus précisément en Égypte, au QG de la Confédération Africaine de Football (CAF), Abdulah Marson Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, salue la belle performance des Ankoay qualifiés à l'Afrobasket 2025 en Angola, au mois d'août prochain. Il répond à nos questions via WhatsApp.

Les Ankoay seniors hommes de basketball 5x5 ont validé leur ticket pour l'Afrobasket 2025. Vos réactions, même en étant loin de Madagascar ?

La qualification de nos Ankoay à l'Afrobasket 2025 est une immense fierté pour Madagascar. Elle illustre le talent, le travail acharné et la détermination de nos joueurs, ainsi que le dynamisme du basket malgache sur la scène continentale. À travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'État malgache apporte son soutien indéfectible aux joueurs et à la fédération.

La qualification est désormais acquise, mais l'Afrobasket 2025 représente un autre défi, rassemblant les seize meilleures équipes du continent. De quel type de soutien parlez-vous lorsqu'il s'agit de ce soutien indéfectible ?

En étroite collaboration avec la Fédération Malgache de Basketball (FMBB), nous engagerons des discussions avec différents partenaires afin de mobiliser les ressources nécessaires. L'objectif est d'accompagner nos athlètes de manière concrète, que ce soit par un appui financier, matériel ou logistique, pour leur permettre de se concentrer pleinement sur leur préparation.

En voyant les prestations de nos Ankoay (une victoire et deux défaites), d'après vous, que manque-t-il à nos joueurs ?

Pour obtenir les meilleurs résultats, la préparation ne doit pas être seulement physique : elle est aussi mentale. Nos joueurs ont besoin de sentir tout un pays derrière eux. Cela passe par l'engagement des institutions, des partenaires, mais aussi par le soutien inestimable des supporters et des fans. Vos encouragements, vos messages de soutien, votre présence font une immense différence. Parfois peu mentionné, ce soutien populaire est pourtant un moteur puissant pour nos Ankoay.

Cette qualification à l'Afrobasket 2025 est-elle prévisible d'après vous ?

En évoluant à domicile, nos joueurs ont défendu dignement l'honneur du pays. Nos champions ont prouvé qu'ils méritaient leur place parmi l'élite africaine. Nous les soutiendrons sans relâche et, au-delà de leur entrée en lice en août prochain, avec la ferme ambition de les voir briller sur le parquet et porter haut les couleurs de Madagascar.

Un petit mot sur votre visite en Égypte ?

C'est une visite de courtoisie au QG de la CAF au Caire, en Égypte, où j'ai été accueilli par le secrétaire général Veron Mosengo-Omba. Nous avons discuté du développement du football à Madagascar et en Afrique, du développement des infrastructures et de la possibilité pour Madagascar d'accueillir les futurs événements de la CAF, dont l'AFCON Beach Soccer. Mosengo-Omba a félicité Madagascar pour les progrès réalisés dans le développement de la jeunesse.