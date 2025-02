Burkina Faso: PNUD - Le Représentant résident exprime sa reconnaissance au gouvernement

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 24 février 2025, le Représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Burkina Faso, Alfredo Teixeira. Cette rencontre a été l'occasion pour le diplomate onusien d'exprimer sa reconnaissance au chef du gouvernement pour la bonne collaboration dans le cadre de sa mission à la tête de la représentation onusienne.

En poste au Burkina Faso depuis juillet 2023, Alfredo Teixeira est appelé au pays (NDLR Cap Vert) pour d'autres missions. A cette audience, M. Teixeira a témoigné sa gratitude au Premier ministre pour le bon accueil et l'excellente collaboration dont il a bénéficié de la part des acteurs sectoriels durant son séjour. « J'ai eu d'excellentes relations avec les membres du gouvernement, y compris avec monsieur le Premier ministre.

L'esprit de collaboration et de respect mutuel que j'ai rencontré ici a été remarquable », a-t-il déclaré. Au moment où il s'apprête à quitter le pays des Hommes intègres, M. Teixeira a déclaré être désormais un ambassadeur du Burkina Faso pour partager la vraie image du pays partout où il sera. Il laisse, par ailleurs, un message d'espoir au chef du gouvernement : espoir de paix, de stabilité et de développement pour le Burkina Faso.

« Le Burkina Faso a un immense potentiel. Avec l'unité et la détermination, ce pays peut réaliser de grandes choses. Je garde l'espoir de voir cette nation prospérer dans la paix et la stabilité », a-t-il affirmé. Le Représentant du PNUD a également confié qu'il quitte le pays avec de précieux souvenirs. « Je pars avec des souvenirs précieux et une profonde appréciation pour ce pays et son peuple », a-t-il souligné. Le Burkina Faso et le PNUD entretiennent un partenariat axé sur le développement durable, la gouvernance et la résilience des populations face aux défis actuels.

DCRP/Primature