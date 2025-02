Burkina Faso: Créateurs - Le CSC mobilise des experts contre la piraterie audiovisuelle

Le Président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Louis Modeste Ouédraogo, a lancé les travaux d'un colloque international sur le thème : « La lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via internet », le 24 février 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), le Conseil supérieur de la communication (CSC), avec la collaboration des instances de régulation membres de la Plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée (PRA- UEMOA), organise un colloque international sur le thème : « La lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via internet », les 24 et 25 février. Durant deux jours, les participants vont débattre des mesures de lutte contre le piratage des oeuvres audiovisuelles via internet.

Le président du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, a indiqué que l'objectif du colloque est d'offrir aux régulateurs un cadre propice de réflexion afin de proposer des solutions au piratage des contenus audiovisuels via internet et envisager une réponse commune au phénomène, conformément à la thématique 3 de la feuille de route 2023- 2025 de la plateforme.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Gilbert Ouédraogo, a félicité le CSC pour l'organisation de ce colloque et le choix du thème. « L'importance de cette activité dans le contexte actuel de développement du réseau internet n'est plus à démontrer », a-t-il poursuivi.

Le ministre a relevé que l'avènement de l'internet a offert d'énormes possibilités en termes d'accès, de diffusion, de partage et de stockage des contenus audiovisuels, notamment les films, les séries et divers services de radiodiffusion.

« Cependant, en prenant prétexte sur le principe de la liberté d'accès à l'information, des individus et des organisations clandestines se rendent coupables, de ce commerce frauduleux de contenus sur les plateformes et l'exploitation sans droits des chaines de radio et de télévisons », a dénoncé le premier responsable du MCCAT. Il a encouragé les experts à proposer des solutions pertinentes en vue d'éradiquer le phénomène du piratage ou tout au moins sa réduction à sa plus petite échelle.