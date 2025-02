Madagascar: Toliara - La montée des eaux et les inondations reviennent

Le service météorologique n'annonce rien de beau pour Toliara. La semaine a été pluvieuse et cette semaine va encore l'être avec la présence d'une zone de perturbation dans le canal de Mozambique.

Depuis mardi, il n'a cessé de pleuvoir, notamment tous les soirs. Les pluies ont été très abondantes et fortes jeudi et vendredi et ont duré des heures. Résultat, de nombreux quartiers sont inondés et des flaques d'eau immenses ornent les rues principales. La partie du commissariat central Badamera à Toliara centre est même devenue « une piscine » où des individus se sont amusés à y nager. Le passage devant les bureaux de la commune urbaine de Toliara est à la fois inondé et de grands trous piègent de nombreux cyclo-pousses et deux-roues.

L'eau arrive jusqu'aux cuisses au stationnement de Sanfily, au bureau de la Gendarmerie, à Andaboly. Sans parler des ruelles dans les quartiers peuplés tels que Mahavatse, Andaboly et surtout Ambohitsabo et Antsirarisa où les habitants utilisent des pirogues pour circuler vu la forte montée d'eau. Le marché de Scama n'est pas praticable pour les trois-roues ou « tuc tuc » car le niveau de l'eau est si élevé que les moteurs s'inondent facilement.

Le Comité préfectoral de gestion des risques et des catastrophes (CPGRC) Atsimo Andrefana annonce la disponibilité de sites d'hébergement au jardin de la mer, au terrain de la commune urbaine de Toliara, à l'église FLM de Tsongobory. Les écoles publiques n'acceptent plus que les établissements deviennent des sites d'hébergement temporaires. Des sinistrés ont brûlé des tables-bancs pour leur servir de bois de chauffe.