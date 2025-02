Madagascar: Tama beachvolley/Marinaut-Kevin et Julienne - Marina sacrés

Première compétition d'envergure nationale. Le trophée de la huitième édition du Tama Beachvolley est revenu au duo Marinaut-Kevin du Mami à Toamasina chez les garçons. Cette équipe s'est imposée 2 sets à 0 en finale contre Marius et Rivaldo, anciens joueurs des Pygargues à Fenoarivo Atsinanana, dimanche à Toamasina. La troisième place est revenue à Thierry et Berthon. Chez les filles, la paire du club Stef'Auto, Julienne et Marina, vice-championnes de la précédente édition, ont rectifié leur tir et décroché le sacre. Elles ont défait 2 à 0 Mioty et Mino de l'ECVB Atsinanana en duel final. Et la troisième place a été ravie par Ihanta et Dhalia du Stef'Auto.

Les favoris et multiples champions des seniors, chez les garçons et chez les filles, n'ont pu disputer cette compétition, car la plupart sont engagés dans les clubs représentant la Grande Île au championnat des clubs de la zone 7, qui se tiendra à Maurice vers début mars. Chez les moins de 21 ans, les porte-drapeaux malgaches aux Jeux de l'ACNOA en 2024, Bradley et Alane du Mami, se sont hissés sur la plus haute marche. Ils ont battu en finale l'équipe de Tomy et Yendi. Lo et Privat occupent la troisième place de la catégorie.

Chez les filles, Juliette et Miangola du Stef'Auto ont écarté Joda et Samaha de l'ECVB en finale par 2 à 0. Jenny et Cindy complètent le podium. Ce tournoi a également marqué la première étape pour la détection des futurs membres de la sélection nationale en vue du championnat d'Afrique U21 prévu fin mai à Mahajanga.