Madagascar: Crime ou prime?

Une maire abattue au lendemain de son investiture sur la route du retour dans le Sud. Deux ressortissants coréens braqués et assassinés à Moramanga. En deux jours, on a eu la preuve que Madagascar fait partie du peloton de tête en termes de victimes de la violence armée, sans être un pays en guerre.

La mort de la jeune maire rappelle, dans sa forme, l'assassinat du colonel Richard Ratsimandrava, chef d'État abattu par un commando à 500 m de sa maison, sur le chemin du retour, il y a un demi-siècle. Et peut-être aussi dans le fond. Autrement dit, un mobile politique. Des suspects ont déjà été arrêtés et on espère qu'ils ont vraiment quelque chose à voir avec le crime.

Le père de la victime, également maire de Mangataboahangy, a été tué de la même façon. Il y a donc un véritable problème dans cette localité. C'est d'autant plus énigmatique que les dahalo n'ont rien pris alors que cette région regorge de minerais de grande valeur. Il est donc clair qu'il s'agit plutôt d'une mission de chasseurs de primes que d'un banal crime.

Et comme l'affaire Ratsimandrava, plusieurs paramètres pourraient s'entremêler. Avec les résultats controversés des élections suivis de manifestations de contestation ici et là, on ne sait plus ce qui pourrait se passer.

Des comportements radicaux ne sont pas à écarter quand les gens ne peuvent pas exprimer leur frustration. Là, les choses se compliquent, car autant on peut aisément quadriller n'importe quel endroit en laissant les manifestants divaguer, autant il est difficile de faire face à des snipers embusqués dans la forêt ou sur les routes.

On craint fort qu'il s'agisse d'un banditisme politique. C'est d'autant plus plausible que les bandits sont armés de kalachnikovs. Cela ne justifie peut-être rien, mais toutes les pistes ne doivent pas être négligées. Sinon, l'affaire pourrait prendre une autre ampleur au niveau national.

Il est préférable d'avoir des adversaires identifiés et en face que de s'attaquer à des bandits sans visage. C'est comme si on se battait contre une ombre.