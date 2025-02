Congo-Kinshasa: Les villes de Beni et Butembo désormais prises en étau entre les ADF et le M23

Les rebelles du M23 intensifient depuis une semaine leur pression vers le Grand Nord du Nord-Kivu, constitué de villes de Beni et Butembo ainsi que de territoires de Beni et Lubero. Déjà meurtrie par plus d'une décennie de violences, cette région se retrouve désormais prise en étau entre deux menaces : le M23 au sud et les ADF au nord.

Dans le territoire de Beni, les attaques des ADF ciblent régulièrement Mavivi, Mbau, Oicha, Eringeti et Kainama.

Ces violences forcent souvent les habitants, principalement des agriculteurs, à fuir leurs champs, aggravant la crise alimentaire.

Sur la route Oicha-Luna, axe vital reliant Beni et Butembo à l'Ituri, les embuscades meurtrières des ADF constituent un grand défi pour les usagers. Véhicules incendiés, conducteurs tués, marchandises pillées : ce couloir économique-clé est paralysé.

À l'ouest, la route Mangina-Mandima, souvent utilisée comme déviation vers l'Ituri, est également une zone à haut risque. Elle enregistre régulièrement des attaques similaires.

Au sud, les cités de Kanyabayonga, Kayina, Kirumba et Kipese sont sous l'occupation du M23, dans le territoire de Lubero, qui est également touché par les attaques des ADF.

Cette double pression exercée par deux rebellions plonge la région dans une insécurité grave.

Des milliers de déplacés internes, les familles d'accueil et les habitants de Beni, Butembo et Lubero vivent dans la peur, la faim et le désespoir.

Les organisations humanitaires peinent à intervenir efficacement, en raison des défis d'accès sécurisé; aggravant ainsi la détresse des communautés affectées.