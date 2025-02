Angola: Le pays fait des progrès dans l'égalité des sexes

Luanda — L'Angola a réalisé des progrès significatifs dans la promotion de l'égalité des sexes depuis la dernière évaluation de la Déclaration et du Programme d'Action de Pékin, a confirmé lundi, à Genève, en Suisse, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Esmeralda Mendonça.

Intervenant au panel de haut niveau de la 58ème session du Conseil des Droits de l'Homme (CDH), sous le thème "Trentième anniversaire de la Déclaration et Programme d'Action de Pékin", la diplomate angolaise a réaffirmé l'alignement de l'Angola avec la Position africaine commune sur les Droits de l'Homme, qui définit les priorités du continent pour le prochain cycle de mise en oeuvre des documents susmentionnés.

A titre d'exemple, Esmeralda Mendonça a mentionné que, pour la première fois, l'Angola compte des femmes occupant des postes publics de grande importance, notamment la Vice-présidence de la République, les Présidences de l'Assemblée nationale, de la Cour Constitutionnelle et la direction du Bureau du Médiateur de Justice.

La secrétaire d'État a considéré que, malgré les progrès, l'Angola réitère son engagement envers la Déclaration et le Programme d'action de Pékin et salue le rôle incontournable d'ONU Femmes dans la définition et l'intégration du genre dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies.

La séance d'ouverture a eu lieu ce matin et a réuni plus de 100 représentants des États membres de l'ONU, en présence de hauts dignitaires tels que Jürg Lauber, président du Conseil des droits de l'homme, Philemon Yang, président de l'Assemblée générale, António Guterres, secrétaire général de l'ONU, Volker Türk, haut-commissaire aux droits de l'homme et chef du Département fédéral des Affaires étrangères de la Confédération Suisse, en tant que représentant du pays, hôte.

À propos du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Le Conseil des droits de l'homme (CDH), créé en 2006, est l'un des organes subsidiaires des Nations Unies.

Il compte un groupe de 47 pays élus, choisis selon la répartition géographique du monde. Ils siègent au Conseil pour un mandat de trois ans et chaque pays ne peut être élu que pour deux années consécutives.

Le rôle principal du Conseil est de juger les cas de conduite qui violent les droits fondamentaux exercés sur n'importe quel territoire du monde. L'organisme agit sur la base du droit international, c'est-à-dire qu'il agit sur la base de réglementations établies par les Nations Unies et auxquelles adhèrent la majorité des pays membres.