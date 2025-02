Cameroun: Santé reproductive - L'importante visite du directeur de la santé familiale à l'ACMS

Il s'agit incontestablement d'une étape décisive pour l'autonomie et la coopération l'Association Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS).

Celle-ci a eu le privilège d'accueillir le directeur de la Santé Familiale( DSF) du ministère de la Santé publique, Dr EBONGO Zacheus NANJE. Ce dernier était pour la circonstance, accompagné de son équipe, pour une visite de travail, le 13 février 2025.

Cette rencontre a permis de renforcer les relations entre l'ACMS et le ministère de la Santé Publique (MINSANTE), particulièrement sur les enjeux liés à la santé sexuelle et reproductive. Lors de cette visite, la directrice exécutive de l'ACMS, Annie Michele MABALLY, a présenté les différentes initiatives de l'Association, soulignant l'importance d'un soutien continu du gouvernement pour mener à bien les projets de santé reproductive. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer l'appui institutionnel pour garantir la réussite et la durabilité de ces actions. L'un des temps forts de la visite a été la présentation du Programme d'Accès aux Services de la Santé de la Reproduction (PASSR) mis en oeuvre dans les régions de l'Est, l'Adamaoua ; le Nord et l'Extrême - Nord.

Le Dr MOLUH Seidou, Chief of Party du Programme, a détaillé les différentes étapes du projet et mis en lumière l'importance de la DSF dans le renforcement des unités de santé reproductive pour adolescents et jeunes (SRAJ) dans les structures de soins de santé (FOSA). Ces unités, qui visent à améliorer l'accès des jeunes aux soins adaptés, ont été saluées comme des éléments essentiels de l'autonomisation des jeunes dans le domaine de la santé reproductive.

Le Dr EBONGO Zacheus NANJE a de ce fait, exprimé sa satisfaction face aux progrès réalisés par l'ACMS, soulignant la solidité du partenariat entre l'Association et le MINSANTE. Après sa dernière visite il y a trois ans, il a souligné la maturité de la collaboration et a réaffirmé l'importance de l'ACMS comme partenaire clé du ministère pour la promotion de la planification familiale. Le DSF a également assuré que des mécanismes de coordination renforcés seraient mis en place pour garantir une collaboration encore plus efficace à l'avenir.

Avec des projets ambitieux en matière de santé reproductive et un partenariat consolidé avec le MINSANTE, l'ACMS se prépare à jouer un rôle toujours plus central dans la garantie d'un accès universel à des soins de santé de qualité, notamment pour les jeunes, les adolescents, et les populations vulnérables.