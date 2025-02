Afrique: Non aux industries de farine et de poisson - La cour supreme tranche en faveur de l'environnement

communiqué de presse

La Cour suprême de Sierra Leone a rendu un jugement historique en faveur de la campagne Save Black Johnson Beach, marquant une avancée majeure pour la conservation de l'environnement.

Lancée en 2022 par un groupe de citoyens engagés, cette campagne visait à empêcher la construction d'usines de production de farine de poisson et d'un port, qui auraient gravement menacé les écosystèmes fragiles de la plage et mis en péril la pêche artisanale dont dépendent les communautés locales.

Greenpeace Afrique célèbre cette décision, qui protège non seulement la plage de Black Johnson, mais qui constitue également un précédent inspirant pour les communautés du monde entier luttant contre les injustices environnementales.

Dr. Aliou Ba, chargé de campagne océans chez Greenpeace Afrique, a déclaré :

"Ce jugement est une victoire historique pour les habitants de Black Johnson et pour toutes les communautés côtières d'Afrique de l'Ouest. Il prouve que les gouvernements ne peuvent pas brader nos océans et nos terres à des industries destructrices sans en subir les conséquences. La Cour suprême a tranché : les terres privées et les écosystèmes marins essentiels ne sont pas à vendre. Nous appelons toutes les communautés confrontées à des destructions environnementales à se mobiliser, à résister et à exiger justice."

L'industrie de la farine de poisson alimente la destruction des océans en Afrique de l'Ouest, menaçant la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations.

"Cette décision de la Cour suprême marque un tournant décisif dans la protection des océans africains. Elle montre que les communautés ont le pouvoir de résister et de gagner. La plage de Black Johnson est désormais un symbole de résilience et de justice environnementale. Nous encourageons toutes les communautés confrontées à des menaces similaires à agir et à défendre leurs droits. Nous célébrons cette victoire, mais la lutte est loin d'être terminée. Partout dans la sous-région, l'industrie de la farine de poisson continue de piller nos mers pour. Greenpeace Afrique se tient aux côtés de toutes les communautés qui résistent à cette destruction. Nous appelons ceux qui sont en première ligne des luttes environnementales à rester forts, à s'organiser et à riposter, car ensemble, nous pouvons protéger nos océanset notre avenir." a ajouté Dr. Aliou Ba.

La plage Black Johnson abrite cinq écosystèmes distincts : des plages et des habitats côtiers vierges, des forêts de mangroves qui protègent de l'érosion, des écosystèmes marins offrant des zones de reproduction vitales pour les poissons, des forêts tropicales diverses abritant la faune et la flore, ainsi que des rivières d'eau douce et des zones humides essentielles à la biodiversité.

