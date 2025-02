Cote d'Ivoire: L'artiste Carl-Edouard Keïta ravive l'esprit des «Goumbés» des années 60

En Côte d'Ivoire, depuis le 13 février, la galerie Cécile Fakhoury d'Abidjan présente la première exposition personnelle de Carl-Edouard Keïta sur ses terres natales. L'artiste ivoirien, installé à New York, y dévoile une quinzaine de tableaux aux influences cubistes, accompagnés de sculptures en bronze et de documents d'archives. Intitulée Goumbé, l'exposition s'inspire des communautés festives qui ont animé Abidjan dans les années 1950 et 1960.

Le point de départ de cette exposition est un documentaire du cinéaste et ethnologue français Jean Rouch, La Goumbé des Jeunes Noceurs, sorti en 1965. Carl-Edouard Keïta raconte avoir été captivé par ces groupes de jeunes issus de l'intérieur du pays ou des États voisins, venus chercher du travail à Abidjan et formant des réseaux de solidarité, de danse et de fête.

« Quand je suis tombé sur ce documentaire de Jean Rouch, ça m'a fait quelque chose », confie-t-il. « C'est rare de trouver des archives en couleur de cette époque, et encore plus de voir des jeunes vivre leur quotidien, danser, s'amuser. D'habitude, les archives concernent les hommes politiques. Mais là, voir ces jeunes en chemise blanche et pantalon noir danser dans les rues de Treichville, toute l'après-midi, toute la journée. »

Des spectateurs conquis

Les oeuvres de Carl-Edouard Keïta prennent vie dans un espace épuré, où les murs blancs subliment les couleurs vives et les lignes géométriques. Les spectateurs sont unanimes : « J'aime beaucoup les sujets qu'il aborde, qui plongent dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a un bel équilibre entre ses peintures, les archives photos de l'époque et les sculptures en bronze représentant des coiffures. La scénographie est vraiment captivante », partage l'une d'entre eux.

« C'est un travail jeune, mais on ressent une véritable maturité, avec cette touche de graphiste dans le jeu des couleurs », ajoute une autre. « Il y a une légèreté dans l'ensemble, et ces inspirations cubistes, avec leurs lignes et leur symétrie, apportent une touche de fraîcheur et de dynamisme. »

Faire revivre les «Goumbés»

Derrière cette exposition, il y a aussi un important travail de recherche mené par Carl-Edouard Keïta, accompagné de l'écrivain et critique d'art Yacouba Konaté. Car l'histoire des Goumbés reste largement méconnue, souligne la curatrice franco-ivoirienne Nora Diaby.