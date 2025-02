Le 21 février 2025, le Palais Royal d'Abengourou a vibré au rythme de la 280e édition de la Fête de l'Igname, une tradition séculaire du royaume de l'Indénié marquant le début de la nouvelle année pour le peuple N'dénian. L'événement a rassemblé des autorités administratives, politiques et traditionnelles de la région dans une ambiance festive, animée par des danses et des chants traditionnels.

Dans son allocution, lue par Nanan Kouadio Kouamé II, chef du village de Zouhounou, Sa Majesté Nanan Boa Kouassi III a mis en lumière l'importance de l'année 2025 pour la Côte d'Ivoire, marquée par l'élection présidentielle d'octobre. Il a exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour les initiatives de développement entreprises dans la région, tout en rappelant l'attente de projets majeurs, notamment le bitumage de l'axe Abengourou-Aboisso, la construction de l'université d'Abengourou, de l'INFAS et du lycée de jeunes filles.

Abordant le contexte politique, le Roi de l'Indénié a lancé un appel solennel à tous les acteurs pour des élections présidentielles apaisées. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir la fraternité, le pardon et l'entente, soulignant que le développement harmonieux du pays repose sur ces valeurs. « Aucun progrès ne peut être réalisé dans un climat de haine, d'hypocrisie et de défiance », a-t-il déclaré, avant de rappeler que seule la discipline et les efforts conjugués permettront à la société de bâtir un avenir meilleur.

Sa Majesté a exhorté les leaders politiques à adopter un discours responsable et constructif, préservant la cohésion sociale et évitant tout appel à la violence. « L'union positive est le moteur de la création de richesse », a-t-il martelé.

Enfin, s'adressant à la jeunesse, le souverain a encouragé les jeunes à s'éloigner des vices et à s'engager pleinement dans la construction de l'avenir du pays. Cette 280e Fête de l'Igname a ainsi été l'occasion de renforcer les liens communautaires et de réaffirmer l'engagement du royaume de l'Indénié en faveur de la paix et du développement durable.