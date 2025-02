Ethiopie: Le pays réaffirme son engagement à promouvoir les droits de l'homme, l'État de droit et la réconciliation nationale

Addis Ababa — La ministre éthiopien de la justice, Hanna Arayaselassie, s'est adressé au segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie en faveur des droits de l'homme, de l'État de droit et de la réconciliation nationale.

Exprimant sa gratitude pour l'élection de l'Éthiopie au Conseil des droits de l'homme, elle a souligné l'engagement du pays à favoriser la coopération internationale et à relever les nouveaux défis en matière de droits de l'homme.

Conformément à cet engagement, l'Éthiopie a réalisé des progrès significatifs dans la mise en oeuvre de l'engagement pris dans le cadre de la DUDH 75 en accélérant la ratification des traités relatifs aux droits de l'homme, en renforçant la coopération internationale et en mettant en oeuvre des réformes législatives, politiques et institutionnelles essentielles.

En outre, des initiatives de réforme juridique globale ont permis d'introduire des lois progressistes et de renforcer les institutions indépendantes.

Poursuivant ces efforts, l'Éthiopie reste pleinement engagée dans le processus d'examen périodique universel (EPU).

Le pays a soumis son rapport national du quatrième cycle en août 2024 et a reçu 316 recommandations. Soulignant l'importance de ce processus, le ministre Hanna a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à mettre en oeuvre les recommandations acceptées.

Forte de ces avancées, l'Éthiopie travaille activement à l'élaboration d'une politique globale de justice transitionnelle visant à promouvoir la responsabilité, la recherche de la vérité et la réconciliation.

Cette politique, qui garantit une approche participative, inclusive et crédible, constitue une étape cruciale dans la lutte contre les injustices du passé.

Parallèlement, l'initiative de la commission nationale de dialogue éthiopienne continue de favoriser des discussions à grande échelle afin de dégager un consensus national.

Parallèlement à ces efforts nationaux, les contributions de l'Éthiopie aux mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme, notamment à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, soulignent son engagement en faveur de la paix et de la stabilité.

En outre, la mise en oeuvre réussie de l'accord de paix de Pretoria démontre une fois de plus l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une paix durable, des droits de l'homme et de la stabilité régionale. Cette réussite met en évidence la détermination du gouvernement à relever les défis dans la Corne de l'Afrique et au-delà par des moyens pacifiques.

À l'avenir, l'Éthiopie s'attachera à renforcer la collaboration entre les mécanismes nationaux, régionaux et onusiens de protection des droits de l'homme. Parallèlement, elle continuera de plaider en faveur de l'indivisibilité des droits de l'homme, en soulignant l'interdépendance des droits économiques, sociaux et culturels en tant que fondement de la pleine réalisation de tous les droits.

En collaboration avec les nations partageant les mêmes idées, l'Éthiopie reste déterminée à faire progresser les droits des groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes handicapées.

En conclusion, la ministre Hanna a réitéré l'engagement de l'Éthiopie en faveur du multilatéralisme, du développement durable et de la défense des droits de l'homme. Elle a également exprimé sa gratitude au Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour son partenariat continu.