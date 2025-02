Sénégal: La France souhaite un partenariat avec le complexe Cheikh Ahmadoul-Khadim (diplomate)

Touba — L'ambassadeur de France au Sénégal, Christine Fages a fait part, lundi, à Touba, de son souhait de voir se nouer un partenariat entre son pays et le Complexe Cheikh-Ahmadoul-Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF), relativement à l'octroi de bourses d'études, au partage d'archives et à la préservation du patrimoine mémoriel.

« (...) Nous avons été impressionnés à la fois par les enseignements dispensés au complexe, ainsi que par la bibliothèque et le centre de recherche sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké », a dit Mme Fages au terme de sa visite à Touba.

La délégation de la diplomate française a été également reçue par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Christine Fages s'est aussi attardée sur l'importance des liens historiques entre la France et la communauté mouride, un sujet, selon elle, qui suscite un « intérêt croissant chez les chercheurs ».

A cet effet, elle a évoqué la nécessité d'un partenariat entre la France et le Complexe Cheikh-Ahmadoul-Khadim pour l'éducation et la formation pour aller vers « l'octroi de bourses d'études, le partage d'archives et la préservation du patrimoine mémoriel ».

Se félicitant de cette visite, le recteur du CCAK-EF, professeur Lamine Guèye, a assuré que les deux parties vont travailler à la concrétisation de ce partenariat pour ainsi donner aux étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur la possibilité de pouvoir poursuivre leurs études dans des universités françaises.