Sénégal: Réforme du CNJS - Consultations à Louga pour un Conseil de la Jeunesse plus inclusif

Louga — Boubou Marième Fofana, membre du cabinet du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et coordonnateur de la Cellule d'appui et de suivi des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, a présenté, lundi, un document de réforme du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS) aux acteurs locaux de la région de Louga, en vue de la création d'un nouvel organe consultatif plus représentatif.

"Nous sommes venus partager ce document pour recueillir les ressentis des jeunes et consolider le rapport avant son retour à Dakar", a-t-il déclaré.

Boubou Marième Fofana s'adressait à des journalistes à l'issue d'un Comité régional de développement (CRD) de partage sur la réforme du Conseil national de la jeunesse du Sénégal.

Il a souligné que "la présentation s'est articulée autour de trois axes, à savoir les fondements de la réforme, la structuration du nouvel organe et le processus fédéral d'élection des conseillers".

"La réforme introduit plusieurs innovations parmi lesquelles le respect du principe d'inclusion et l'intégration pleine de la loi sur la parité", a-t-il ajouté.

"Il était indispensable d'assurer une représentation équilibrée entre jeunes femmes et jeunes hommes, tout en valorisant la diversité des profils et expertises, mais également en assurant une représentation équilibrée des jeunes femmes et hommes", a-t-il précisé.

Sur les critères d'éligibilité, il a rappelé que "pour être membre, il faut être âgé de 18 à 35 ans, avec une disposition particulière pour le poste de président, réservé aux candidats de 18 à 32 ans afin d'éviter tout dépassement d'âge pendant le mandat".

Toutefois, a-t-il dit, cette mesure a suscité des débats parmi les jeunes de Louga, dont certains proposent une harmonisation à 32 ou 35 ans pour l'ensemble des conseillers.

Le coordonnateur de la Cellule d'appui et de suivi des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté a aussi souligné que "les propositions et observations recueillies seront intégrées dans un rapport destiné au Comité national qui tranchera sur les modalités définitives de cette réforme".

"L'essentiel est que cette nouvelle structure soit le fruit d'un processus inclusif, garantissant que chaque jeune ait voix au chapitre", a-t-il fait valoir.

"Des consultations similaires sont prévues à Saint-Louis et Matam pour enrichir le processus de réforme et garantir son caractère inclusif", a-t-il conclu.