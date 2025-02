Louga — Le coordonnateur du Programme d'appui à la modernisation de l'administration (PAMA), Ibrahima Baldé, a souligné, lundi, à Louga (nord), l'importance d'une administration proche des citoyens en insistant sur le fait qu'elle doit être "un service construit avec eux et pour eux".

"La nouvelle dynamique de nos autorités, c'est de parler avec les citoyens destinataires des services et de pouvoir recueillir les propositions, les attentes et les recommandations [...] pour construire ensemble l'administration de demain", a-t-il dit lors d'une concertation régionale sur les services publics.

Ibrahima Baldé, s'exprimant au nom du ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a parlé de "la nécessité d'une réforme plus inclusive et plus participative".

M. Baldé estime que "l'État doit agir en fonction des préoccupations des populations".

"Longtemps, les changements administratifs ont été pensés par des experts sans associer suffisamment ceux qui sont au coeur du système : les citoyens et les agents publics", a-t-il relevé.

Les concertations nationales sur le secteur public, en cours depuis le 23 janvier dernier, doivent servir à "écouter les préoccupations des populations et à construire ensemble une administration plus efficace et adaptée aux réalités du pays", a dit le coordonnateur du PAMA.

À Louga, elles ont eu lieu en présence du gouverneur et des autorités locales, des élus et des représentants de la société civile.

"Le premier pas vers une réforme réussie, c'est d'accepter de s'asseoir et de discuter", a ajouté M. Baldé, plaidant pour "une approche fondée sur le dialogue".

"Le ministre de la Fonction publique présentera les conclusions de ces échanges au Premier ministre, avec un double objectif : un diagnostic clair et des solutions formulées par les acteurs", a-t-il dit, ajoutant : "Il ne suffit pas de décréter le changement, il faut le bâtir avec ceux qui le vivent au quotidien."