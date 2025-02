Congo-Kinshasa: La Communauté internationale appelée à agir, Guerre dans l'Est - Le Gouvernement exige l'imposition d'un embargo immédiat sur les minerais illicites exportés depuis le Rwanda

La République Démocratique du Congo a exprimé ce lundi 24 février 2025, sa satisfaction suite à l'adoption unanime, le weekend dernier, de la résolution 2773 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. A travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la RDC a salué cette résolution qui condamne fermement l'offensive menée par le M23 au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, soutenue par les Forces de Défense Rwandaises (RDF).

Le Gouvernement a salué cette résolution, qui exige la cessation, sans conditions, des hostilités et un retrait immédiat et inconditionnel du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones occupées. Elle appelle également au strict respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo. La Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a insisté sur l'importance cruciale de cette décision face à l'urgence de la situation et à l'occupation documentée du territoire congolais, ainsi qu'à l'agression avérée du Rwanda.

"Adoptée sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, cette résolution est juridiquement contraignante pour tous les Etats membres. Elle s'impose à tous les mécanismes régionaux et sous-régionaux impliqués dans la résolution du conflit. Elle apporte enfin une clarification sans équivoque, transformant des engagements souvent restés imprécis en obligations claires et contraignantes. Il ne peut plus y avoir d'ambiguïté : cette résolution fixe un cadre indiscutable pour guider les efforts régionaux et internationaux vers une paix durable en RDC" a déclaré Thérèse Kayikwamba, après cette victoire diplomatique.

Consolidation des efforts antérieurs

La résolution 2773 vient renforcer les décisions antérieures en apportant une clarification juridique et politique sans précédent. Les processus régionaux initiés à Luanda et Nairobi ont posé des bases importantes, mais cette nouvelle résolution les rend explicites et contraignants, guidant plus efficacement les efforts régionaux pour la paix et la sécurité.

La RDC a formulé plusieurs recommandations cruciales à la Communauté internationale pour assurer une mise en oeuvre rapide et efficace de cette résolution. Parmi ces recommandations, on retrouve : l'extension et l'intensification des sanctions contre le Rwanda et le M23 ; l'imposition d'un embargo immédiat sur les minerais illicites exportés depuis le Rwanda ; la suspension de la participation du Rwanda aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies ; un contrôle renforcé des transferts d'armes vers le Rwanda.

Ces recommandations visent à exercer une pression supplémentaire sur le Rwanda et le M23, afin de garantir le respect de la résolution 2773 et de promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

"La République Démocratique du Congo réaffirme sa position constructive et son engagement constant dans les efforts de paix, tant au niveau régional qu'international. La RDC continuera de coopérer étroitement avec le Conseil de Sécurité et les mécanismes régionaux pour garantir une mise en oeuvre rapide et effective de cette résolution", peut-on lire dans ce communiqué.

La condamnation ferme des actions du M23 et du soutien rwandais, ainsi que les recommandations claires à la Communauté internationale, illustrent la détermination collective à mettre fin aux violations du droit international et à garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.