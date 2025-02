Congo-Kinshasa: Décédé en novembre dernier - La dépouille mortelle du guitariste Papa Noël abandonnée dans une morgue en France

Le corps sans vie de Papa Noël Nédule, virtuose de la guitare dans l'histoire de la Rumba congolaise, va totaliser bientôt quatre mois dans la morgue en France où il est décédé de suite d'une longue maladie.

Selon nos fins limiers, des appels lancés par les proches et la famille biologique en direction des autorités de Kinshasa et de Brazzaville pour le rapatriement de la dépouille de l'illustre disparu ont été sans succès. Donc, cette icône de la musique de deux rives n'a pas été toujours inhumée alors qu'il avait, de son vivant, exprimé le souhait d'être enterré au pays de Patrice Lumumba.

Aucune suite favorable n'a été observée du côté des gouvernements pour les faisabilités d'une organisation funéraire en guise d'hommage national à ce grand esprit de la Rumba congolaise.

Le dernier appel a été celui d'Ouabari Mariotti, ancien ministre de la Justice de la République du Congo-Brazzaville. Il a adressé une correspondance au gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC), à travers son ministère de la culture, arts et patrimoine, pour assurer la prise en charge du rapatriement du corps vers Kinshasa.

« J'interviens, ici en ami de Papa Noël et en homme de culture pour adresser, en désespoir de cause, un SOS aux ministères de la culture et des arts de la République Démocratique du Congo et de la République du Congo, de bien vouloir aider la famille de Papa Noël et le monde de la culture des deux Congo, à procéder aux obsèques en France de l'illustre disparu et de faciliter par conséquent le rapatriement du corps et assurer de l'enterrement à Kinshasa », a déclaré M. Ouabari Mariotti.

Et d'ajouter : « De père originaire de la République du Congo et de mère de la République Démocratique du Congo, Papa Noël avait choisi, en ses dernières volontés d'être inhumé, dans un des cimetières de Kinshasa ».

Selon M. Ouabari, l'illustre disparu est une personnalité légendaire qui mérite des hommages dignes pour sa contribution à l'émergence de la Rumba qui est devenue patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

« C'est une figure musicale des deux rives, connues au plan mondial pour la richesse de leur culture et l'addition de leurs peuples pour la rumba. Donc, il ne pourrait être laissé persister ce qui apparaît devant l'opinion, comme l'abandon de sa dépouille, pour une affaire de ressources financières », a-t-il déploré.

Et de conclure : « Personne ne croit en la sécheresse des caisses publiques des deux Congo pour une obligation d'un tel niveau de frais ».

Cependant, son appel à l'aide auprès des gouvernements de la RDC et de la République du Congo est fait dans la mesure où Antoine Nedule, mérite les honneurs des deux pays qu'il a aimés.

Le guitariste Antoine Nedule est décédé le 11 novembre 2024, à l'hôpital de la Région parisienne et le corps est toujours en conservation dans une morgue en France.