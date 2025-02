Congo-Kinshasa: Le Royaume-Uni augmente son aide humanitaire à 480 000 personnes supplémentaires

Le Royaume-Uni annonce une augmentation de son soutien humanitaire à la RDC lors de la visite du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères britannique en République Démocratique du Congo et au Rwanda : Le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères britannique, David Lammy, vient de terminer une visite en République Démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda pour promouvoir une solution politique pacifique au conflit dans l'Est de la RDC.

David Lammy s'est entretenu vendredi soir avec le Président de la RDC, Félix Tshisekedi, et le samedi avec le Président rwandais Paul Kagame, au sujet de la situation actuelle dans l'Est de la RDC. Il a encouragé les deux dirigeants à convenir d'un cessez-le-feu immédiat et à trouver une solution politique durable au conflit. Dans une vidéo publiée sur son compte X, M. Lammy a réitéré la position du gouvernement britannique :

« La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées ».

Au cours de la visite, le Secrétaire d'État a annoncé que le Royaume-Uni augmenterait son aide humanitaire à la RDC de £14,6m, en plus des £62m déjà alloués cette année financière pour soutenir les personnes affectées par le conflit dans l'Est du pays.

Cette augmentation de l'aide humanitaire permettra de fournir des services alimentaires, en eau et en santé à 480 000 personnes supplémentaires, et contribuera également au soutien des hôpitaux en RDC qui prennent en charge les cas de violence sexuelle.