Afrique Australe: Fusion des processus de Nairobi et Luanda, Kenyatta-Obasandjo-Desalegn - Les nouveaux facilitateurs désignés par la SADC et l'EAC !

L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, celui de Nigeria Olusegun Obasanjo et l'ex premier ministre Éthiopien et Hailemariam Desalegn Boshe, ont été désignés comme « facilitateurs » des processus de paix de la Communauté de développement d'Afrique australe ( SADC) et de la Communauté d'Afrique de l'Est ( EAC). L'annonce en a été faite à travers un communiqué conjoint des deux organisations après des réunions tenues le 21 février dernier à Nairobi, capitale Kenyane.

«En consultation avec les chefs d'État et de gouvernement de la SADC et de l'EAC, ils ont convenu de la nomination de : Son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, ancien Président de la République du Kenya ; Son Excellence Olusegun Obasanjo, ancien Président de la République fédérale du Nigeria ; Son Excellence Hailemariam Desalegn Boshe, ancien Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ; en tant que facilitateurs du processus de paix conjoint EAC-SADC (fusion des processus de Luanda et de Nairobi) dans l'Est de la RDC », lit-on dans ce communiqué.

Avant ces réunions, le Groupe de Travail des Experts en Défense de la CAE a tenu deux jours de discussions sur la situation à l'est de la RDC.

« La réunion a été guidée par six directives clés : cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et cessation des hostilités ; fourniture d'une aide humanitaire ; ouverture des principales routes d'approvisionnement ; élaboration d'un plan de sécurisation pour Goma et ses environs ; réouverture immédiate de l'aéroport de Goma et conseils sur d'autres interventions facilitatrices », ajoute le communiqué conjoint des deux communautés.

Pour rappel, le sommet conjoint de la SADC et l'EAC tenu le 08 février dernier à Dar El Salaam, en Tanzanie, avait exigé le cessez-le-feu, le retrait des troupes rwandaises du sol Congolais et la reprise des discussions des parties engagées au conflit, conformément aux processus de Luanda et de Nairobi.