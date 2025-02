Gabon: Port-Gentil(Ogooué-Maritime) à l'heure de la cohésion sociale

Sur les très hautes instructions du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, une grande rencontre citoyenne s'est tenue ce samedi 22 février 2025 à la foire municipale de Port-Gentil (Ogooué Maritime). Le message du Président a été porté aux populations port-gentillaises par Jean Ping, qu'accompagnaient Michel Essongué et les trois ministres originaires de la province : Régis Onanga Ndiaye des Affaires Etrangères, Patrick Barbera Isaac de la Jeunesse et des Sports et Odette Polo épouse Panzou de l'Agriculture et de l'Elevage.

En présence des autorités politico-administratives de la province et d'une population venue nombreuse, le gouverneur de province, Jean Robert Nguema Nnang, a rappelé le contexte de cette grande rencontre qui fait suite à celle organisée il y a quelques jours à Port-Gentil : la situation qui prévaut dans la capitale provinciale de l'Ogooué Maritime depuis plusieurs semaines, consécutive aux récents événements marqués par des discours de division qui menacent la cohésion sociale entre les différentes communautés. Une situation préoccupante suivie de près par le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Depuis quelques temps en effet, la province de l'Ogooué-Maritime est en proie à des dissensions nées des ambitions politiques aux relents exclusifs. Un repli communautaire qui s'éloigne des valeurs inclusives et du vivre ensemble qui caractérisent les marigovéens dans leur ensemble. « Ceux qui espèrent évoluer au Gabon en s'appuyant sur les communautés se trompent ; car le Gabon n'est pas un Etat communautaire, mais un Etat unitaire », a rappelé le Ministre Régis Onanga Ndiaye. Un appel à l'unité des filles et fils de l'Ogooué Maritime, nécessaire à la préservation des bonnes relations intercommunautaires et au développement de la province.

En sa qualité de Chef de mission, Jean Ping a porté le message du Président de la Transition, Président de la République Chef de l'Etat, pour qui toutes formes de tribalisme et de discrimination sont à condamner avec la plus grande fermeté, car porteuses des germes de fissuration des rapports dans la capitale économique. Le chef de l'État réaffirme ainsi son engagement indéfectible à protéger l'unité nationale et à oeuvrer pour un développement inclusif. Il appelle chaque citoyen à reconsidérer sa position dans le respect des us et coutumes de la province. Un message citoyen, républicain et d'apaisement pour que la sérénité revienne à Port-Gentil.

Des mots adressés à toutes les parties, et qui interpellent à la fois la responsabilité et le respect du cadre de vie des uns et des autres. « Port-Gentil a toujours été une terre d'accueil ; et personne ne sortirait vainqueur d'un affrontement politicien », a déclaré Jean Ping, qui espère que ce message va toucher les coeurs de tous ceux qui aiment Port-Gentil et qui comptent y demeurer en parfaite harmonie avec toutes les autres populations.

Cette rencontre citoyenne intervient à quelques jours de l'arrivée du Président de la Transition dans l'Ogooué-Maritime dans le cadre de la tournée républicaine.