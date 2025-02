Gambie: Le président Barrow déclare que sa vision va au-delà de la mise ene oeuvre de projets routiers

Le président Adama Barrow affirme que sa vision pour le pays va au-delà de la construction de routes. Le président a fait cette déclaration samedi lors du lancement de la phase 3 de l'autoroute Bertil Harding, où il a annoncé que l'intersection Sukuta Jabang serait dotée d'un viaduc.

Cette annonce a été faite lors de la mise en service des phases 1 et 2 du projet.

« Bien que nous ayons commencé ces projets de développement par la construction de routes, la vision de mon gouvernement d'un système de transport intégré moderne va au-delà la construction d'autoroutes. Nous nous sommes également engagés à développer les transports maritimes et aériens, afin de nous assurer que la Gambie reste une nation compétitive et bien connectée».

« Cette phase comprendra des rénovations essentielles de l'infrastructure, telles que des voies supplémentaires, des systèmes de drainage, un éclairage public et des voies piétonnes, des échangeurs et des carrefours, des aménagements paysagers et, surtout, un pont à l'intersection de Sukuta et Jabang. »

« L'inclusion du pont change la donne en matière de mobilité urbaine. Ce pont réduira considérablement les délais de circulation à l'un des carrefours les plus fréquentés du pays et, par extension, renforce la sécurité des automobilistes et des communautés de la région. »

« Tandis que nous lançons la phase trois (3), j'ai le plaisir d'annoncer la signature du contrat qui marque le début officiel des travaux de construction nécessaires. »

« L'autoroute Bertil Harding est l'un des corridors de transport les plus importants de notre pays, car elle relie les principales zones économiques, les zones résidentielles et les portes d'entrée internationales. Il s'agit notamment de la zone de développement touristique et de l'Aéroport International de Banjul ».

« L'achèvement des phases un (1) et deux (2) a déjà rendu les déplacements beaucoup plus rapides, plus sûrs et plus efficaces dans l'agglomération de Banjul et ses communautés satellites. »

« Avec le lancement de la phase trois (3), nous ferons un nouveau pas en avant vers la construction d'un réseau routier moderne au service de notre population pour les générations à venir, et ce, tout en réduisant la durée des trajets le long du corridor », a-t-il déclaré.

Il a précisé que ce projet représente un portefeuille total d'environ quatre-vingt-seize millions de dollars.

« Cela illustre le vibrant partenariat entre mon gouvernement et nos précieux partenaires de développement. »

« Dans le cadre de notre budget national, mon gouvernement a investi 33 millions de dollars pour assurer la réussite de la mise en oeuvre du projet. Il s'agit là d'une autre preuve évidente de notre engagement à fournir des infrastructures de haute qualité qui soutiennent la croissance économique à long terme et le développement national. »

