Afrique: Bus Rapid Transit - Le Cameroun veut s'inspirer du modèle sénégalais

Dakar — La ministre camerounaise chargée de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtès, a salué, lundi, à Dakar, la "manière très professionnelle" dont les le Bus Rapid Transit (BRT) a été construit.

"Les installations du BRT de Dakar montrent parfaitement que sa mise en oeuvre s'est faite de manière très professionnelle, avec de la main-d'oeuvre africaine et sénégalaise", s'est-t-elle réjouie.

"Compte tenu de ce que nous avons vu au cours de cette visite, je suis sûre que nous rentrerons au Cameroun très imprégnés des facteurs clés et du succès de la mise en oeuvre du BRT", a-t-elle dit à la presse après avoir visité cette infrastructure de transport de masse.

Célestine Ketcha-Courtès a voyagé de la gare de Petersen, à Dakar, au dépôt de Gadaye, dans la commune de Guédiawaye, à bord d'un bus du BRT.

Elle a aussi visité le centre intelligent de gestion de la mobilité et de l'accessibilité, le poste de commande centralisé, les ateliers et la zone de remisage du Bus Transit Rapid, sous la direction des responsables du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD).

Le CETUD et l'AGEROUTE, l'agence nationale chargée de la construction, de la réhabilitation et de l'entretien de routes et des ponts, ont supervisé la construction du BRT.

"Nous venons de signer une convention de financement du BRT de Douala avec la Banque mondiale", a signalé la ministre camerounaise.

En raison "des relations de coopération, de partenariat et de fraternité qui existent entre le Cameroun et le Sénégal depuis [longtemps] et du fait que le BRT du Sénégal marche déjà, nous avons pensé qu'il était important de venir [...] apprendre de sa mise en oeuvre et de son exploitation, pour prévenir les erreurs [...] et pouvoir les éviter", a dit Mme Ketcha-Courtès.

"Nous sommes très heureux de ce que nous avons vu. Nous avons vu une belle organisation autour du BRT de Dakar. Nous avons vu comment ce BRT impacte positivement le cadre de vie et la mobilité des populations dakaroises", a-t-elle fait remarquer.

"Les bonnes pratiques méritent d'être partagées..."

Célestine Ketcha-Courtès pense que "les bonnes pratiques du Sénégal méritent d'être partagées avec le Cameroun, et vice versa".

"Cela nous fera gagner. Nous devons nous enrichir de nos belles expériences et des belles leçons apprises dans la mise en oeuvre de nos projets, pour accélérer le développement de nos pays", a poursuivi la ministre camerounaise.

Elle estime que la coopération Sud-Sud est "l'un des leviers qui vont permettre à l'Afrique de prendre son envol", dans la mesure où "nous avons les mêmes défis et les mêmes habitudes".

Célestine Ketcha-Courtès est à la tête d'une délégation comprenant de hauts responsables de l'Administration publique camerounaise, du maire de Douala, de fonctionnaires de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. Elle va séjourner à Dakar jusqu'à jeudi.

Le BRT a coûté 419 milliards de francs CFA, dont 69 % fournis par l'État du Sénégal et ses partenaires économiques et financiers, a dit à l'APS, en décembre 2023, l'ingénieur polytechnicien Khadim Niang, chargé de la réalisation de cette infrastructure de transport.

Avec une centaine de bus articulés, le Bus Rapid Transit réduit d'une heure trente minutes à quarante-cinq minutes la durée moyenne du trajet entre les villes de Dakar et Guédiawaye, soit 18,3 kilomètres, selon M. Niang.

Ses bus traversent 14 communes d'arrondissement. Le Bus Rapid Transit est un moyen de transport de masse qui existe dans une petite poignée de villes, dont Bogota (Colombie), Dar es Salam (Tanzanie) et Lima (Pérou), que des ingénieurs sénégalais ont visitées avant de construire celui de Dakar.