Tunisie: «Focus Archives» du 24 au 27 février 2025 à Gabès - Le papier à l'honneur

De l'archivage à la restauration des documents, en passant par l'histoire et le patrimoine riche de Gabès, l'événement restituera des bouts de la mémoire collective à travers un riche programme fait d'une exposition, d'ateliers, de discussions et de projections cinématographiques.

Que reste-t-il du passé lorsqu'il n'est plus raconté, lorsqu'il s'oublie dans des cartons, jaunis sur du papier fragile ou s'efface des esprits ? L'Association Focus Gabès y répond, à partir d'hier et jusqu'au 27 février, à travers la première édition de «Focus Archive», dédiée à l'archive en papier.

De l'archivage à la restauration des documents, en passant par l'histoire et le patrimoine riche de Gabès, l'événement restituera des bouts de la mémoire collective à travers un riche programme fait d'une exposition, d'ateliers, de discussions et de projections cinématographiques. Une occasion pour explorer, préserver et réactiver les archives papier pour qu'elles continuent d'éclairer notre histoire.Abrité par les locaux de l'association, «Focus Archives» sera inauguré par l'exposition « Gabès 1918 » qui dévoilera un fond photographique unique dévoilant des photographies inédites de Gabès sur des plaques de verre. «Ces plaques photographiques capturent plus que des images... elles figent le temps, racontent des histoires et réveillent des souvenirs oubliés.», notent les organisateurs.

Au menu également, une série de discussions modérées par Kmar Bendana, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université de La Manouba. On s'y interrogera, aujourd'hui 25 février, sur l'importance de l'archivage «Pourquoi archiver?».

Des archives publiques aux archives privées), en compagnie de Hedi Jallab, professeur des universités, historien et directeur général des Archives nationales; et on y découvrira aussi des témoignages d'institutions publiques et privées consacrées à l'archive, mais aussi ceux de collectionneurs et autres personnes détentrices de fonds personnels.

Un autre «Talk» très intéressant, programmé le 26 février intitulé «L'anatomie du papier: trace du temps et geste de préservation», donnera la parole à Rym Cheltout, experte en pathologie du papier à la Bibliothèque nationale de Tunisie, qui abordera les effets du temps sur le papier et les gestes de conservation.

Et parce que l'archive est aussi visuelle, il sera question, lors de cet événement d'une projection en 35mm du film «Le destin» de Youssef Chahine dans le cadre de la rubrique «Le retour du film prodigue». Il s'agit de la même bobine projetée en 1997 dans une des plus importantes salles de la ville Le Cinéma El Khadhra aujourd'hui disparue comme tant d'autres salles dans le pays. Une occasion d'aborder l'histoire de ces salles qui ont fermé leurs portes et de ce qui est advenu de leurs fonds de pellicules et de l'importance de les préserver. Dans le volet formation, on s'intéressera à la restauration du papier avec deux experts en la matière: Itaf Ben Amor (Les Archives nationales) et Faycel Khediri (Bibliothèque nationale de Tunisie), qui initieront également les participants aux techniques de la reliure et à la création de boîtes de conservation.

«Focus Archives» sera clôturé par une discussion avec Mohamed Rami Abdelmoula (chercheur et journaliste indépendant) intitulée «L'éphémère gravé dans la mémoire». Fondatrice du festival Gabès Cinéma Fen, l'association Focus Gabès s'est engagée, depuis sa création, à contribuer au paysage culturel de la ville à travers l'organisation d'événements, d'ateliers et des résidences artistiques.