Tunisie: Intelligence artificielle - Vers un bouleversement du marché de l'emploi ?

Un débat a été organisé récemment à l'école Pristini, à Sousse, pour débattre d'éducation et de l'Intelligence Artificielle.

Un passionnant débat s'est tenu à Sousse, à l'école Pristini précisément entre trois grands noms de l'enseignement universitaire, autour de l'éducation et de l'Intelligence Artificielle (IA). Le débat, qui ne manquera sûrement pas d'intéresser ceux qui préparent actuellement une stratégie nationale de l'IA, a réuni le mathématicien Mohamed Jaoua, fondateur du Lamsin, le premier laboratoire tunisien de Mathématiques appliquées (pour ne citer que cela) et l'a dirigé pendant de nombreuses années, Hatem Zâag, une fierté tunisienne, chercheur au Cnrs, et Nacer Ammar, l'un des grands bâtisseurs de l'enseignement supérieur qui a dirigé des institutions majeures comme l'Ipest, Polytechnique, Sup Com, qu'il a fondé, et a cofondé l'école privée Esprit.

Lors de ce débat qui s'est tenu à l'occasion du Cimpa research school et Maia 2025 (voir notre article Les mathématiques au coeur de l'intelligence artificielle du 19 février 2025), Nacer Ammar a donné un début de réponse sur le futur de l'emploi et de l'enseignement à l'ère de l'IA. D'abord, il note cette particularité de l'IA par rapport à d'autres révolutions techniques. En effet, l'IA touche aussi bien les travailleurs manuels (les cols bleus) que ceux qui ont fait des études supérieures (les CSP+, les cols blancs).

Chômage technologique ou destruction créatrice ?

Dans son exposé, Nacer Ammar a expliqué que deux théories se dessinent quant à l'avenir de l'emploi, à savoir la vision qu'il qualifie de celle des progressistes de gauche, et qui penche vers une «raréfaction» du travail qui serait de plus en plus remplacé par la machine. Dans le marxisme, cela correspondrait à une forme d'inutilité dans le capitalisme avancé, où l'ouvrier devient interchangeable et aliéné par son travail. L'autre vision des choses, vers laquelle Nacer Ammar semble pencher, est celle schumpétérienne, de la destruction créatrice.

Pour Joseph Schumpeter (1883-1950), économiste autrichien (naturalisé américain par la suite), l'innovation détruit, il est vrai, les structures économiques obsolètes pour en créer de nouvelles, c'est d'ailleurs pour lui, le moteur même du capitalisme.

Quoi qu', il en soit, et de façon plus concrète, le pr Nacer Ammar explique que des études sérieuses prédisent que 50% des emplois classiques que nous connaissons risquent sérieusement de disparaître (des emplois basés sur des tâches répétitives), 25% des emplois actuels seront probablement partiellement touchés par cette révolution de l'IA et 25% des autres métiers seront préservés, la machine étant pour le moment incapable de les remplacer. Ce qui est certain, c'est que la forme du travail va évoluer de manière très rapide et les entreprises seront dans une course acharnée pour attirer, non pas des employés, mais des talents.

Les métiers de demain

Les talents, justement, selon les études récentes et ce que l'on peut voir sur le réseau social professionnel LinkedIn, les entreprises sont à l'affût de plus en plus d'ingénieurs en intelligence artificielle, Data Scientist, Ingénieurs en Machine Learning (ML Engineer), Prompt Engineer (Ingénieur en ingénierie de prompts), Ingénieurs en traitement du langage naturel (NLP Engineer), Ingénieurs en vision par ordinateur (Computer Vision Engineer), Ingénieurs en IA embarquée (Edge AI Engineer) et d'Ingénieurs MLOps (Machine Learning Operations Engineer)

Selon une étude de Deloitte, 81 % des entreprises anticipent une restructuration du travail due à l'IA dans les cinq prochaines années, à travers une culture de développement professionnel continu et de feed-back et l'encouragement de l'auto-apprentissage.

Les entreprises, bien que frileuses aujourd'hui, vont davantage investir dans des outils de gestion des talents basés sur l'IA.