Cote d'Ivoire: Yakassé-Feyassé - Plus de 200 femmes d'Apprompronou adhèrent au RHDP

Le samedi 22 février 2025, la place publique d'Apprompronou, localité située à 30 km au nord d'Abengourou, dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyassé, a accueilli une cérémonie marquante. Plus de 200 femmes de l'Association Villageoise d'Épargne et de Crédit (A.V.E.C), dénommée A.V.E.C ABOKON, ont officiellement adhéré au Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

Cette initiative a été menée par Mme Fati Coulibaly, 5e vice-présidente du conseil régional de l'Indénié-Djuablin. L'évènement s'est tenu sous la présidence de la ministre Arlette Badou, présidente nationale de l'Union des Femmes RHDP, représentée pour l'occasion par Mme Bamba Fatoumata. Étaient également présents Honoré Adom, président de l'Union des Enseignants RHDP de l'Indénié-Djuablin, et Assia Renaud, secrétaire départemental du RHDP Abengourou Nord.

Visiblement satisfaite de la mobilisation des femmes de l'A.V.E.C ABOKON, Mme Fati Coulibaly les a félicitées et encouragées à soutenir les actions du président Alassane Ouattara. Pour sa part, Mme Bamba Fatoumata a salué le choix de l'association en faveur de l'unité, du développement et de la solidarité. Elle a invité ses membres à mobiliser d'autres femmes afin d'élargir la base du RHDP à Apprompronou et, au nom de la ministre Arlette Badou, elle les a exhortées à oeuvrer pour la victoire du président Alassane Ouattara lors des prochaines élections présidentielles.

Cette adhésion illustre l'engagement des femmes rurales dans la vie politique et leur volonté de contribuer au développement de leur région sous la bannière du RHDP.

