Tunisie: Audition du ministre des domaines de l'Etat et des Biens Fonciers - La situation des biens fonciers à Menzel Chaker suivie de près par le ministère

Auditionné aujourd'hui à l'ARP en session plénière, Le ministre des Domaines de l'Etat et des Biens Fonciers, Wajdi Hedhili, a déclaré mardi que « le ministère travaille en coordination avec le ministère de l'Equipement et de l'Habitat afin de résoudre la situation de certains biens immobiliers dans le gouvernorat de Sfax. Répondant aux questions posées par les députés, le ministre a indiqué que sa première visite inopinée a eu lieu le 5 novembre dernier dans le gouvernorat de Sfax. Cette visite sur le terrain a permis de faire le point sur la nécessité de renforcer les inspections sur le terrain en coordination avec les autorités concernées afin de relever d'éventuels dépassements et violations des biens mobiliers et immobiliers d de l'Etat.

En réponse à une question orale posée par le député Ahrar Hassan Jarboui, portant sur la situation des biens fonciers dans le gouvernorat de Sfax et à Menzel Chaker en particulier, le ministre a confirmé que des mesures seront prises à l'encontre des personnes qui ont eu recours à l'usage illégal de ces biens et qui n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles. Le ministère de l'Equipement et de l'Habitat prévoit, de son côté, de veiller à l'entretien et la maintenance des biens de l'Etat et de régler certains dossiers relatifs à cette question dans les plus brefs délais, d'autant plus que l'Etat a débloqué des fonds « très importants » pour l'entretien et la restauration des bâtiments. Les procédures administratives restent le seul obstacle au démarrage des travaux, a-t-il dit.

Il a également affirmé que le ministère s'est engagé à simplifier les procédures de révision des fiches techniques concernées, afin de faciliter l'exploitation des biens concernés par les bénéficiaires, dans les plus brefs délais notant qu'il existe des biens domaniaux qui devront être exploités au profit au profit de techniciens, d'ouvriers agricoles et de jeunes agriculteurs.

Pour ce qui est des complexes résidentiels construits sur les biens fonciers de l'Etat à Menzel Chaker, le ministre a indiqué qu'il y a 18 résidences sur une superficie estimée à 61 hectares et que le nombre de logements est de 4.669. Le ministère a aménagé la Cité Tahrir, qui comprend environ 110 logements. Quant au reste des complexes résidentiels, ils sont situés dans des zones communales de Menzel Chaker.