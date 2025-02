Tunisie: Ooredoo au BITSE 2025 - Des solutions taillées pour l'entreprise tunisienne de demain

interview

À travers une offre complète en matière de connectivité, de cloud, de cybersécurité et de solutions innovantes, Ooredoo Tunisie se donne pour mission de soutenir les entreprises dans leur adoption des technologies les plus avancées. À l'occasion du BITSE 2025, Noomen Ben Abdessalem, Chief Business et Wholesale Officer d'Ooredoo, nous expose les défis et opportunités de cette révolution numérique et comment Ooredoo accompagne concrètement les entreprises tunisiennes dans cette transition cruciale.

Ooredoo met en avant son engagement dans la transformation digitale des entreprises tunisiennes. Quelles sont les solutions phares que vous proposez aujourd'hui ?

Ooredoo, nous sommes la branche qui gère toutes les solutions et offres destinées aux entreprises tunisiennes. Nous mettons un point d'honneur à soutenir des initiatives comme le BITSE 2025, qui permet de mieux informer les entreprises sur les solutions disponibles et les innovations du marché.

Nos principales solutions concernent le cloud, la cybersécurité et la connectivité avancée, notamment grâce à la 5G. Et récemlent, nous avons déployé la 5G dans 24 villes tunisiennes, ce qui représente une avancée majeure pour les entreprises en termes de rapidité et d'efficacité. Aujourd'hui, nous accompagnons nos clients dans la compréhension et l'exploitation de ces nouvelles technologies afin qu'ils puissent en tirer le meilleur parti pour leurs activités.

Quels sont les principaux défis technologiques auxquels font face les entreprises tunisiennes et comment Ooredoo les aide-t-elle à les surmonter ?

Le marché tunisien est en constante évolution et demande toujours plus d'innovations technologiques. La cybersécurité est l'un des enjeux majeurs, car avec la digitalisation accrue, les entreprises sont exposées à des menaces de plus en plus sophistiquées. C'est pourquoi nous proposons des solutions adaptées pour sécuriser leurs données et leurs infrastructures.

L'autre défi important concerne l'adoption du cloud. Beaucoup d'entreprises hésitent encore à migrer vers le cloud en raison des coûts ou de la méconnaissance des bénéfices qu'il peut apporter. Notre rôle est de démocratiser ces technologies, en les adaptant au contexte économique tunisien et en facilitant leur accès aux entreprises, quelles que soient leur taille et leur maturité numérique.

Ooredoo propose-t-elle des solutions spécifiquement adaptées au marché tunisien, ou s'agit-il d'adaptations de technologies internationales ?

Nous sommes un opérateur économique local et notre rôle est de rendre ces technologies accessibles aux entreprises tunisiennes. Certes, nous nous inspirons des meilleures pratiques et technologies disponibles à l'international, mais nous nous assurons qu'elles soient adaptées aux spécificités du marché tunisien. Par exemple, l'intelligence artificielle et la cybersécurité sont des domaines où les coûts peuvent être très élevés. Nous travaillons donc sur des solutions qui offrent un bon équilibre entre performance et accessibilité.

Nous investissons énormément pour que ces innovations ne restent pas de simples concepts théoriques, mais qu'elles deviennent une réalité pour les entreprises tunisiennes. Cela passe par une adaptation aux besoins locaux, une tarification adaptée et un accompagnement sur mesure.

Au-delà de la mise à disposition des technologies, Ooredoo accompagne-t-elle les entreprises et startups tunisiennes dans leur adoption de ces solutions ?

Absolument. Notre mission ne s'arrête pas à la fourniture de solutions technologiques. Nous assurons un accompagnement sur toute la durée du cycle de vie des technologies que nous proposons. Nous organisons des formations, des ateliers et des démonstrations pour aider nos clients à tirer pleinement parti des outils numériques.

Aujourd'hui, le paysage économique tunisien est composé de plus de 800 000 entreprises, dont plus de 1 000 startups. Chacune d'elles a des besoins spécifiques en matière de digitalisation. Nous nous engageons à être un acteur facilitateur et accélérateur pour ces entreprises en rendant la technologie plus accessible et en les aidant à l'intégrer dans leur coeur de métier.

Nous avons joué un rôle clé dans la démocratisation de la téléphonie en Tunisie, et nous faisons aujourd'hui la même chose avec la transformation digitale. La connectivité, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets : autant de leviers que nous mettons à disposition pour booster la compétitivité des entreprises tunisiennes sur la scène nationale et internationale.