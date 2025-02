Tunisie: Hajj - Le guichet unique installé à la Cité sportive d'El Menzah ouvert jusqu'au 11 mars prochain

Les services du guichet unique pour compléter les procédures de voyage liées au Hadj pour les pèlerins des gouvernorats de Tunis, de l'Ariana, de La Manouba et de Ben Arous ont été lancés ce mardi matin et 20 autres guichets uniques seront ouverts dans tous les gouvernorats, selon un calendrier établi par le ministère des Affaires religieuses, pour fournir les mêmes services.

Le guichet unique, installé dans la salle d'haltérophilie du Palais des Sports de la Cité Sportive d'El Menzah, restera ouvert jusqu'au 11 mars prochain.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Kamel Azzouz, directeur du Hadj et de la Omra au ministère des Affaires religieuses, a indiqué que l'installation de guichets uniques vise à faciliter et à rapprocher les services des pèlerins, précisant que les services consistent principalement à prendre les empreintes biométriques, effectuer les opérations de change liées à la subvention touristique et remettre au pèlerin un reçu comportant le lieu de résidence dans les lieux saints et la date du voyage.

Et de souligner, « trois hôtels avec des services haut de gamme ont été loués afin d'offrir tous les moyens de confort aux pèlerins et d'accomplir les rites dans les meilleures conditions », appelant les pèlerins à respecter les recommandations et conseils des missions tunisiennes afin d'éviter toute difficulté.

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a indiqué, dans une déclaration aux médias, à l'issue de l'inauguration du guichet unique des gouvernorats du Grand Tunis, que les services des guichets uniques vont permettre aux pèlerins de compléter toutes les procédures de voyage vers les lieux saints.

Des guides, des accompagnateurs et des professionnels de la santé sont à la disposition des pèlerins afin de leur fournir les services nécessaires et faciliter leur accomplissement des rites, a-t-il affirmé.

Le ministre était accompagné d'un certain nombre de ministres, de gouverneurs et de hauts responsables des établissements représentés dans la commission nationale du Hadj et de la Omra.