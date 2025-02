Tunisie: Renforcement de la coopération tuniso-britannique dans le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables

Le 24 février 2025, Wael Chouchen, secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, a effectué une visite de travail à Londres, où il a rencontré The Rt Hon Lord Hunt of Kings Heath OBE, ministre d'État britannique à la sécurité énergétique et à la neutralité carbone. Cette rencontre s'est déroulée en présence de Yassine Ouad, ambassadeur de Tunisie au Royaume-Uni, et de M. Roderick Drummond, ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie.

Cette visite faisait suite à l'invitation du ministère britannique des Affaires, du Commerce et de la Sécurité énergétique. Elle visait à discuter de la mise en oeuvre de la déclaration d'intention signée le 7 juin 2022 entre la Tunisie et le Royaume-Uni dans le domaine des énergies renouvelables.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont exploré les perspectives de renforcer la coopération bilatérale pour la mise en place de projets communs dans les secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables, afin d'atteindre les objectifs partagés par les deux pays.

Wael Chouchen a souligné l'importance de cette visite pour approfondir l'expérience britannique, notamment dans les domaines de l'énergie éolienne, de l'interconnexion électrique régionale et du stockage de l'électricité. Il a exprimé le souhait de la Tunisie de bénéficier de l'expertise britannique pour développer des projets d'énergies renouvelables et d'échanger des savoir-faire, en particulier sur les technologies de stockage d'énergie. Ce partenariat permettra à la Tunisie de réaliser ses objectifs de réduction de la dépendance énergétique et de répondre aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris sur les changements climatiques.

De son côté, The Rt Hon Lord Hunt of Kings Heath OBE a salué les efforts déployés par le gouvernement tunisien dans le domaine de la transition énergétique et son engagement en faveur des objectifs de développement durable. Il a exprimé la volonté du Royaume-Uni de soutenir la Tunisie dans la diversification de ses sources d'énergie, en particulier à travers l'adoption des énergies propres, et a proposé un accompagnement technique pour la réalisation de projets dans le secteur des énergies renouvelables, domaine considéré comme une priorité pour les deux pays.

Le secrétaire d'État tunisien a également eu des échanges avec Mme Sarah Olney, députée britannique et envoyée du Premier ministre pour le commerce en Afrique du Nord, ainsi qu'avec M. Tim Stern, directeur de la diplomatie énergétique au ministère britannique des Affaires étrangères. Ces discussions ont permis d'explorer de nouvelles opportunités de coopération et d'innovation dans ce domaine stratégique pour la Tunisie.

Wael Chouchen a également rencontré des responsables de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), où les projets financés par cette institution ont été mis en lumière. La discussion a porté sur les projets à venir, notamment dans le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque et de l'énergie éolienne, dans le cadre du programme national de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, d'une capacité de 1700 MW à l'horizon 2025.

Enfin, le secrétaire d'État a eu des entretiens avec des responsables de la British International Investment, lors desquels les priorités des deux pays en matière d'investissement dans les énergies renouvelables ont été abordées. Le Royaume-Uni a exprimé son intérêt à participer au financement de projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, notamment dans le cadre des systèmes de concessions, de licences et de production indépendante.