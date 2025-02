Tunisie: Lancement officiel des procédures pour le projet de développement de la Sebkha Ben Ghayadha à Mahdia

Le ministère de l'Équipement a annoncé, le 24 février 2025, le lancement d'un appel d'offres pour la sélection d'une banque d'affaires ou d'un consortium de bureaux d'expertise afin d'accompagner l'État tunisien dans le choix d'un partenaire stratégique pour la réalisation du projet d'aménagement et de développement de la Sebkha Ben Ghayadha à Mahdia. La date limite de soumission des offres est fixée au 11 avril 2025.

Le rôle de la banque d'affaires ou du consortium sera d'accompagner l'État jusqu'à la sélection du partenaire stratégique et le démarrage de l'exécution du projet. Cette mission inclura la réalisation d'une étude de marché, l'identification des investisseurs potentiels, l'élaboration d'une vision d'aménagement, ainsi que la préparation de plans fonctionnels et de concepts détaillés intégrant les aspects environnementaux, sociaux et économiques. Elle comprendra également le développement de l'identité visuelle du projet et la définition d'une stratégie de marque et de marketing.

En outre, la structure retenue devra définir la structure juridique du partenariat, élaborer le plan d'affaires et créer les éléments marketing nécessaires pour attirer les investisseurs. Elle accompagnera également les étapes de préparation, de publication de l'appel d'offres, de sélection des candidats, des négociations, de la contractualisation et de la sécurisation des premières phases du projet.

La réalisation du projet d'aménagement et de développement de la Sebkha Ben Ghayadha permettra de créer un espace intégré et moderne pour l'expansion urbaine côtière, destiné à accueillir une ville intelligente, durable et diversifiée. Ce projet visera à concilier les dimensions urbaines, économiques, touristiques et de services. Il renforcera la compétitivité de la ville de Mahdia sur le bassin méditerranéen et encouragera l'afflux d'investissements nationaux et étrangers pour le développement de la région, tout en créant des emplois directs et indirects. Il sera ainsi un véritable moteur économique et de développement pour la région.