Tunisie: Béja - Rencontre régionale de la musique en milieu scolaire - Nos bourgeons excellent

La Rencontre régionale de la musique en milieu scolaire continue à inspirer, et cette fois-ci, les regards se tournent vers le centre culturel de Béja qui a participé également à cet évènement, et ce, dimanche dernier 23 février, sous l'égide du délégué régional de Béja M. Farouk Aouichi et la directrice du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire Lamia Boulekbache Welbani.

Les écoles de cette région y ont participé offrant aux élèves l'occasion pour exprimer leurs talents et leurs passions, donnant l'espoir, malgré la recrudescence de la violence dans le milieu scolaire ces dernières années, qu'ils pourront grandir en tant qu'individus créatifs et qu'ils deviendront les leaders de demain.

Que ce soit en jouant d'un instrument ou en chantant, ces bourgeons ont l'opportunité de briller et de partager leur passion pour la musique, ainsi que l'esprit de camaraderie, de collaboration et de respect à leurs enseignants.

Des prix ont été décernés à cette occasion aux meilleurs participants par un jury compétent composé de M. Soufien Bouhamed, président du jury, M. Nizar Abdelkefi , professeur de musique au lycée pilote des arts El Omrane, et M. Mohamed Zoghlami, inspecteur-membre.

Au niveau des collèges, le 1er prix a été attribué au collège Slouguia , tandis que le 2e prix a été décerné au collège Ibn Rochd Testour. Pour les lycées, le 1er prix a échu au lycée Ibn Zeidoun Testour.

Quant aux compétitions par équipes, le 1er prix a été attribué à parts égales aux deux équipes Béja la Médina et Medjez El Bab. De plus, des prix du jury pour le leadership, le témoignage et la créativité ont été décernés aux enseignants M. Chakib Ferieni et M. Amenallah Ben Hassine et à l'élève Chahd Mattoussi de l'équipe de Medjez El Bab.

Outre le prix du travail intégré qui a été attribué au lycée Ibn Zeidoun Testour, ainsi qu'au collège Slouguia.

Notons que le jury a choisi ces deux derniers établissements scolaires pour représenter leur ville Béja à la clôture de la Rencontre régionale de la musique en milieu scolaire qui aura lieu au Kef après le mois saint.